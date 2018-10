Fest(in) pe Bulevard. Cinci spectacole, un spectacol-lectura și o lansare de carte in ziua a cincea

Fest(in) pe Bulevard își așteaptă spectatorii, marți, începând cu ora 11, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producție a Teatrului Gong din Sibiu. Copii cu deficiențe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete semnificații mai profunde, iar povestea să The post Fest(in) pe Bulevard. Cinci spectacole, un spectacol-lectură și o lansare de carte în ziua a cincea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.