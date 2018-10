Fest(in) pe Bulevard. Recomandari pentru a opta zi

Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii The post Fest(in) pe Bulevard. Recomandări pentru a opta zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.