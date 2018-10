Fest(in) pe Bulevard. Spectacole din țara și strainatate, colocviu și lansare de carte, in a șaptea zi

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei The post Fest(in) pe Bulevard. Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a șaptea zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.