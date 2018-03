Festival de goluri in Sala Sporturilor din Constanta. A avut loc prima editie a Trofeului Liga Old Boys Constanta“ - Powered by Joma la futsal

A fost din nou festival de goluri în Sala Sporturilor din Constanța. Astfel, weekendul trecut, timp de trei zile, au fost programate meciurile etapei a treia din faza grupelor și cele patru sferturi de finală ale primei ediții a Trofeului „Liga Old Boys Constanța“ - Powered by Joma la futsal, competiție organizată de Asociația Spotivă Tommy D.C Events, cu sprijinul Asociației Județene pentru Fotbal Constanța și al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.Și de această dată, responsabilii cu spectacolul au fost „futsaliștii“ care au evoluat pe parchetul Sălii Sporturilor din Constanța. În cele 12 meciuri disputate ei au făcut deliciul spectatorilor veniți să îi încurajeze și au înscris nu mai puțin de 87 de goluri. De departe însă, dintre toate acestea, cel mai spectaculos a fost marcat de către portarul celor de la VDT Construct, Dumitrică Valentin, în remiza cu CS Agigea, scor 2-2, din ultimul meci din faza grupelor.În ceea ce privește competiția, vineri și sâmbătă s-au stabilit ultimele echipe calificate în faza meciurilor eliminatorii, iar duminică s-au aflat și numele formațiilor care formează careul de ași al primei ediții a întrecerii. Dacă Atletic Constanța și Săgeata Stejaru și-au confirmat statutul de favorite și au obținut calificarea în semifinale după două victorii la scor în fața celor de la NGM Inter Năvodari, respectiv FC Amicii, CS Agigea și VDT Construct și-au asigurat cu destule emoții biletele care le păstrează în cursa pentru câștigarea trofeului.O luptă la fel de strânsă se duce și în ceea ce privește titlul de golgheter. După disputarea a trei meciuri în faza grupelor și a sferturilor de finală, lider este Tănase Halep de la Săgeata Stejaru, autor a șapte goluri. El este secondat de Enache Anghel, de la Atletic Club, cu șase reușite, în timp ce locul trei este împărțit între Stelian Carabaș (Atletic Club), Daniel Florea (Perla Murfatlar) și Erdinci Cogali (CS Agigea), fiecare cu câte cinci goluri.Rezultate înregistrate în Etapa a III-a:Grupa A:FC Amicii - NGM Inter Năvodari – 2-3 (Florin Pătrașcu, Lucian Calcan / Sandu Florin, Kiss Florin, Iulian Bălosu)CS Eforie - Olimpia Apă Canal – 5-7 (Manea Marian, Dimitrov Ivelin, Daniel Ochia (2 goluri), Claudiu Della / Costea Toader (3 goluri), Ciprian Bârnescu (2 goluri), Ionuț Beldiman, Valentin Dănilă)Grupa B:Săgeata Stejaru - Atletic Constanța – 3-3 (Tănase Halep (3 goluri) / Enache Anghel, Gabriel Dobre, Enache Pilici (autogol))Perla Murfatlar - Chimpex Constanța – 4-4 (Daniel Florea (4 goluri) / Corneliu Spătaru, Alex Ighi, Laurențiu Moroianu, Iulian Chiriță)Grupa C:Voinţa Valu lui Traian – Liga Ofițerilor – 10-5 (Marian Măciucă (2 goluri), Mustafa Dogan (3 goluri), Gelu Hampu (3 goluri), Daniel Piron (2 goluri) / Ghiță Viorel (2 goluri), Răzvan Sodolescu, Silviu Bucur, Nicușor Dachin)FC Constanța – Macedonia Ovidiu – 5-2 (Cătălin Agafiței, Alex Mustacă, Ciprian Bugeac, Cristian Nanciu, Petre Deca (autogol) / Ionuț Oselinschi, Cristi Pariza)Grupa D:AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari - Danubius Pizza House Hârșova – 7-0 (Constantin Gechereanu, Petre Costel (2 goluri), Ștefan Răileanu, Nicolae Tudorici, Cătălin Ailiesei, Marian Răducanu (autogol))VDT Construct – CS Agigea – 2-2 (Dumitrică Valentin, Gabriel Bulai / Dorel Zaharia, Adrian Tănase)Clasament:Grupa A:Loc 1 - NGM Inter Năvodari - 6p (11-9)Loc 2 - FC Amicii - 4p (6-6)Loc 3 - CS Eforie - 4p (11-12)Loc 4 - Olimpia Apă Canal - 3p (10-12)Grupa B:Loc 1 - Săgeata Stejaru - 7p (13-5)Loc 2 - Atletic Club - 5p (13-7)Loc 3 - Chimpex Constanța - 2p (10-9)Loc 4 - Perla Murfatlar - 1p (5-19)Grupa C:Loc 1- FC Constanța 9p (12-2)Loc 2 – Macedonia Ovidiu 4p (14-8)Loc 3 - Voinţa Valu lui Traian 4p (13-10)Loc 4 – Liga Ofițerilor 0p (5-24)Grupa D:Loc 1 – CS Agigea 7p (13-5)Loc 2 – VDT Construct 5p (15-2)Loc 3 - AS FCS Old-Boys 2017Năvodari 4p (8-4)Loc 4 - Danubius Pizza House Hârșova 0p (2-27)Rezultate înregistrate în sferturile de finală:NGM Inter Năvodari – Atletic Constanța – 1-8 (Emilian Lazăr / Stelian Carabaș (2 goluri), Enache Anghel (2 goluri), Raj Cărăuleanu, Ionel Posteucă, Gabriel Dobre și Mihăilă Cristian)Săgeata Stejaru – FC Amicii – 7-1 (Tănase Halep (2 goluri), Ilie Ionuț (3 goluri), Pașata Nicea și Florin Săraru / Lucian Calcan)FC Constanța – VDT Construct – 0-1 (George Pitu).CS Agigea - Macedonia Ovidiu – 4-1 (Erdinci Cogali (2 goluri), Enis Cogali, Ionel Boghițoi / Cristi Pariza)Clasament golgheteri:1. Tănase Halep (7 goluri) - Săgeata Stejaru2. Enache Anghel (6 goluri) - Atletic Club3. Stelian Caraba ș (5 goluri) - Atletic Club4. Daniel Florea (5 goluri) - Perla Murfatlar5. Erdinci Cogali (5 goluri) - CS AgigeaMarcatori pe echipe:FC AmiciiLucian Calcan (4 goluri)Nicolae RoșcaMarian MoleaFlorin PătrașcuOlimpia Apa CanalCostea Toader (3 goluri)Gheorghe Vasile (2 goluri)Ciprian Bârnescu (2 goluri)Ener SabahIonuț BeldimanValentin DănilăCS EforieAdrian Smărăndache (2 goluri)Marian Manea (2 goluri)Daniel Ochia (2 goluri)Ivelin Dimitrov (2 goluri)Ionel PăunVasile BejanClaudiu DellaNGM Inter NăvodariFlorin Kiss (4 goluri)Florin Sandu (3 goluri)Emilian Lazăr (2 goluri)Ionuț OcheanuViorel RădeanuIulian BălosuSăgeata StejaruTănase Halep (7 goluri)Gheorghe Blacioti (4 goluri)Ionuț Ilie (4 goluri)Mihaiță PituIancu PapazicuEnache PiliciPașata NiceaFlorin SăraruChimpex ConstanțaCornel Spătaru (4 goluri)Cosmin ȘerbanTase GrosuAlex IghiLaurențiu MoroianuIulian ChirițăAtletic ClubEnache Anghel (6 goluri)Stelian Carabaș (5 goluri)Ionel Posteucă (4 goluri)Gabriel Dobre (3 goluri)Raj CărăuleanuMihăilă CristianPerla MurfatlarDaniel Florea (5 goluri)FC ConstanțaCătălin Agafiței (3 goluri)Cristi Schiopu (2 goluri)Alexandru Mustacă (2 goluri)Sorin ȚeicanIonuț GiogaCiprian BugeacCristian NanciuLiga OfițerilorGhiță Viorel (2 goluri)Răzvan SodolescuSilviu BucurNicușor DachinVoinţa Valu lui TraianMarian Maciucă (4 goluri)Mustafa Dogan (4 goluri)Gelu Hampu (3 goluri)Daniel Piron (2 goluri)Macedonia OvidiuSergiu Dargate (4 goluri)Constantin Dămășaru (4 goluri)Cristi Pariza (4 goluri)Ion Iancu (2 goluri)Ionuț OselinschiCS AgigeaErdinci Cogali (5 goluri)Marius Niță (3 goluri)Ionel Bogițoi (3 goluri)Enis Cogali (2 goluri)Gabriel ChelariuRaul CorneanuDorel ZahariaAdrian TănaseAS FCS Old Boys 2017 NăvodariPetre Costel (2 goluri)Liviu CroitoruConstantin GechereanuȘtefan RăileanuNicolae TudoriciCătălin AilieseiVDT ConstructCristian Coconașu (4 goluri)Constantin Borza (3 goluri)Gabriel Bulai (3 goluri)George Pitu (3 goluri)Ștefan CiobanuConstantin GheorgheDumitrică ValentinDanubius Pizza House HârșovaSebastian Munteanu (2 goluri)