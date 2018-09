Festivalul 3Sound - spectacole extraordinare intr-un cadru clasic consacrat oferit de muzeele Municipiului București

Festivalul 3Sound, dedicat sonorităților contemporane pe care le capătă genul muzical cult, debutează vineri și, programează, timp de zece zile, spectacole care aduc în fața publicului ansambluri și muzicieni consacrați pe scenele de profil din țară și din străinătate, arată un comunicat, potrivit Mediafax.

Organizatorii Festivalului 3Sound au explicat faptul că numele manifestării pornește de la cele trei moduri de producere a sunetului, ca o simbioză perfectă între vocea umană, instrumentele de suflat și cele acționate doar prin atingere.

Soprana Arlinda Morava a spus că "festivalul va oferi spectacole extraordinare într-un cadru clasic consacrat oferit de muzeele Municipiului București. Artiști consacrați ori tinere talente vom construi, vreme de zece zile, un discurs muzical pe care îl vom rosti în incinta a patru muzee îndrăgite de publicul bucureștean. Îi invit pe toți cei care au urmărit concertele mele, pe cei care vor să descopere farmecul muzicii albaneze și românești, să vină la concertul pe care îl voi susține, în acompaniamentul Bucharest Ladies Cvintet, la Palatul Suțu - o instituție muzeală cu tradiție".

Primul concert va fi susținut vineri, de la ora 19.00, de Arlinda Morava (soprană), Andreea Ștefănescu (vioară) și Bucharest Ladies Cvintet, alături de Ascendis Choir, de la ora 19.00, la Palatul Suțu. Dirijor este Eduard Dinu, director general al Ascendis Choir și vicepreședinte al Asociației Corul Regal, iar în program sunt lucrări de George Enescu, Ciprian Porumbescu, Christian Alexandru Petrescu, Tiberiu Brediceanu, dar și de compozitori albanezi.

Dirijorul Eduard Dinu s-a arătat "onorat" să primească invitația de a participa în deschiderea Festivalului 3Sound, alături de ansamblul pe care îl conduce. "Ansamblul nostru va cânta alături de minunata Arlinda Morava și de Bucharest Ladies Cvintet, două lucrări scrise de maestrul Christian Petrescu, lucrări pe care le pot numi de-a dreptul spectaculoase, sonoritățile acestora având un impact mare asupra auditorului. Am acceptat imediat invitația de a participa la festival, mai ales pentru că Ascendis Choir își propune să promoveze muzica nouă, de orice factură: de la reinterpretări și aranjamente pentru cor ale unor piese cunoscute pe întreg globul, până la muzica pe care o vom cânta vineri la Palatul Suțu. Practic, noi ne dorim să lărgim paleta muzicală oferită până acum de un cor și să atragem cât mai mult public tânăr în sălile de concerte. Locația evenimentului și lucrările muzicale propuse se află într-un contrast interesant, astfel îmbinându-se două lumi ce aparent sunt diferite, dar în profunzime au aceleași rădăcini", a spus acesta.

Concertele din cadrul Festivalului 3Sound vor avea loc la Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor Aman și Muzeul Dr. Nicolae Minovici, instituții din cadrul Muzeului Municipiului București.

"Ne-am dorit foarte mult să avem la București un festival de muzică contemporană, pentru că, cel mai adesea, am observat, prin împrumutul tehnologiei cu care ne intersectăm în profesiile noastre mai mult sau mai puțin nișate, dincolo de sonoritățile clasice pe care le cunoaștem și le ascultăm, rezonăm, din ce în ce mai mult, într-o intimitate pe care ne-o dorim tot mai securizată, acasă sau în spații informale, cu o gamă melodică în care să fie implicate și experiențe, senzuale, senzoriale, vizuale, acustice.(...) Ceea ce dobândești într-o viață în secolul XXI cu sprijinul tehnologiilor, care se vor diversifica în timpul existenței noastre, este cu mult mai complicat să reții decât în secolul al XVIII-lea, când se folosea o gamă de instrumente care nu evoluau cum se întâmpă azi. (...) contemporaneitatea poate fi mai greu de descoperit", a spus Adrian Majuru, managerul Muzeului Municipiului București, într-o conferință de presă.

Programul Festivalului 3Sound mizează, potrivit organizatorilor, pe lucrări spectaculoase și sonorități de impact.

Printre evenimente se numără un concert al Ansamblului de muzică contemporană Traiect, conducerea muzicală Sorin Lerescu, compozitor (sâmbătă, ora 19.00, Palatul Suțu), o prezentare făcută de compozitorul Cătălin Crețu noului concept al unui performance audio-vizual interactiv (duminică, ora 19.00, Casa Filipescu-Cesianu), un concert a2nd (a duo non divisi) compus din Ana Chifu (flautistă a Orchestrei Naționale Radio din Atena) şi Zacharias Tarpagkos (flautist al Operei Naționale din Atena) (17 septembrie, ora 18.30, Muzeul Theodor Aman), un concert Trio 3 Sound format din Maria Chifu – fagot, Olga Podobinschi – pian şi Mihaela Pletea – soprană, invitați Radu Vâlcu - chitară și Răzvan Orbişteanu - pian (18 septembrie, ora 19.00, Muzeul Theodor Aman), un concert Bucharest Winds Ensemble: Amalia Iordache – flaut, Valentin Ghiță – oboi, Flaviu Ludușan – clarinet, Dumitru Dumitrache – corn și Ionuț Roșcă – fagot (19 septembrie, ora 19.00, Muzeul Nicolae Minovici).

De asemenea, pe 20 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Suțu va avea loc un concert Seducant, un grup sincretic care adoptă un program artistic variat ce cuprinde muzică, dans și proiecție, având la bază tradiția și avangarda, format din Maria Chifu – fagot, Olga Podobinschi – pian, Mihaela Pletea – soprană. Invitați speciali sunt Emil Vişenescu – clarinet, Alexandra Poenaru – dans şi coregrafie, Lucian Martin – dans şi coregrafie.

Iar pe 21 septembrie, de la ora 19.00, la Muzeul Nicolae Minovici, este programat spectacolul "Into My GongSelf" - un proiect interactiv, la granița între muzică live, sculptură sonoră, performance, ritual și meditație, o provocare, pentru artiști și pentru public, de a experimenta trans-realismul arhetipal. Pe 22 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Suțu, are loc un concert Sonomania, interpreți Raluca Stratulat (vioară), Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet), Eugen-Bogdan Popa (violoncel), Mihai Murariu (pian), Diana Rotaru (pian, conducere muzicală).

Evenimentul se încheie pe 23 septembrie, de la ora 19.00, la Muzeul Nicolae Minovici, cu un concert Guitar World Fusion, Radu Vâlcu Quartet. Alături de chitaristul Radu Vâlcu vor fi Răzvan Florescu - percuție, Mihai Balabaş - vioară, Andrei Petrache - pian, Manăf Serghei - chitară şi Maria Chifu – voce.