Festivalul "Bucurestii lui Caragiale" scoate teatrul in gradina Cismigiu

Lavinia Parva, cu lenjeria intima la vedere! Cum s-a pozat cantareața Lavinia Pârva este una dintre cele mai sexy femei din România și se sfiește să-și expună corpul. Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a pozat într-o rochiță sport, mulată pe corp, de culoare roz. Vedeta s-a fotografiat într-o poziție care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Lavinia Pârva s-a apucat de fotbal! Vedeta s-a pozat cu […]

Sociologul Andrei Țaranu indica ”modelele” lui Dragnea și Tariceanu: Putin, Orban, Kaczynski și Erdogan! EXCLUSIV Sociologul și profesorul Andrei Țăranu descâlcește, în exclusivitate pentru PSnews.ro, asemănările dintre guvernarea PSD ...

Tragedie la ISU Gorj. Un paramedic cunoscut s-a stins din viața. Mesaj emoționant postat de un coleg În jurul orei 06:30, un participant la trafic semnala faptul că pe raza localității Bărbătești s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un autovehicul care a părăsit partea carosabilă și a lovit frontal un copac. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj pentru descarcerare din cadrul Secției de Pompieri Turceni, […]

Connect-R și-a schimbat radical look-ul dupa divorț! Connect-R și-a schimbat radical imaginea, după ce a divorțat de Mischa, mama fetiței lui, Maya. Cei doi artiști au s-au separat în urmă cu mai bine de un an, însă au făcut anunțul de curând. Cântărețul și-a uimit fanii acum și cu un nou look. La puțin timp după anunțul divorțului, Connect-R a decis să-și […]

Gabriel Oprea, la sediul Parchetului General: Sunt chemat ca martor intr-un dosar Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General, acesta precizând că a fost chemat ca martor într-un dosar. Oprea a mai spus că dosarul în care a fost chemat nu are legătură cu cel ce vizează protestul din 10 august.

Adjunctul ministrului rus de Externe: Rusia nu va suspenda furnizarea motoarelor de racheta catre Statele Unite Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat joi că Moscova nu va suspenda furnizarea motoarelor de rachete RD-180 către Statele Unite, în pofida deciziei Washingtonului de a impune noi sancţiuni, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Fost ministru PSD, ATAC la Liviu Dragnea: V-am trimis un caz concret de multinaționala care scoate profitul din țara. Ce ați facut? Augustin Jianu, fost ministru al Comunicațiilor în Guvernul Grindeanu, susține că a trimis informări privind o situație concretă de multinațională care scoate profitul din țară, întrebându-l pe Liviu Dragnea ce a făcut în acest caz, în condițiile în care liderul PSD aruncă acuzații asupra unor compa ...

Actrita Maia Morgenstern si canoistul Ivan Patzaichin au devenit cetateni de onoare ai Capitalei Actriţa Maia Morgenstern şi canoistul Ivan Patzaichin au devenit cetăţeni de onoare ai municipiului Bucureşti, după ce Primăria Capitalei a votat, joi, în şedinţa CGMB, proiectele aferente.

Primaria Capitalei va oferi 450 lei elevilor pentru achizitionarea de rechizite Primăria Capitalei va oferi 450 de lei copiilor din învăţământul primar şi gimnazial pentru procurarea rechizitelor şcolare. Ajutorul se oferă odată pe an elevilor cu venit pe membru de familie mai mic de 1.900 de lei, proiectul fiind votat joi, în şedinţa CGMB.