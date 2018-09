Festivalul de Film de la Veneția: Singura regizoare din competitie, victima unei insulte sexiste, la finalul unei proiectii

Proiecţia singurului film regizat de o femeie care a fost selectat în competiţia Festivalului de la Veneţia 2018 a fost marcată de proferarea unei insulte sexiste, atunci un spectator s-a adresat regizoarei peliculei, Jennifer Kent, folosind cuvântul "târfă", reaprinzând astfel polemicile despre sexismul festivalului, în contextul în care organizatorii acestuia au fost acuzaţi că le-au ignorat în acest an pe femeilor regizoare, informează Reuters, scrie Agerpres.

"The Nightingale", film realizat de scenarista şi regizoarea australiană Jennifer Kent, spune povestea unei femei care încearcă să se răzbune după ce familia ei a fost ucisă, iar ea a fost violată. Pelicula a avut joi premiera mondială la Veneţia, însă a beneficiat miercuri şi de o proiecţie pentru presă.După ce ştirile despre acea insultă sexistă au apărut pe reţelele de socializare, un bărbat al cărui nume este Sharif Meghdoud, care scrie cronici de film pentru un site italian, a anunţat public că el a fost autorul insultei.

"Pentru a evita orice speculaţie despre ceea ce am spus, voi repeta aici acele cuvinte: 'Să-ţi fie ruşine, târfo, eşti dezgustătoare!'. Cuvinte de acest fel mi-au ieşit pe gură, fără să mă gândesc la ceea ce am spus sau la consecinţe", a scris Sharif Meghdoud într-un mesaj publicat pe contul lui de Facebook.



Jurnaliştii de la Reuters au asistat la proiecţia pentru presă, unde publicul a aplaudat în momentul în care numele regizoarei Jennifer Kent a apărut pe genericul filmului. Potrivit spectatorilor din sală, insulta sexistă a fost proferată în acel moment.



Jennifer Kent, cunoscută pe plan internaţional pentru drama psihologică cu accente horror "The Babadook", a fost invitată de jurnalişti într-o conferinţă de presă să vorbească despre modul în care astfel de abuzuri verbale ar trebui să fie tratate.

"Cred că este extrem de important să reacţionezi cu compasiune şi iubire în faţa ignoranţei - nu există altă opţiune", a declarat regizoarea australiană.



Organizatorii Festivalului de Film de la Veneţia, care au selectat un singur film regizat de o femeie în competiţia oficială din 2018, alături de 20 de filme regizate de bărbaţi, au anunţat că au retras acreditarea persoanei responsabile cu proferarea acelei insulte sexiste.



Sharif Meghdoud a spus că gestul lui a reprezentat "o anomalie despre care vă garantez că nu se va mai întâmpla niciodată".

"Mai presus de toate, îmi cer scuze faţă de toţi oameni care s-au simţit insultaţi, faţă de regizoarea Jennifer Kent, căreia îi doresc să aibă parte de o carieră splendidă şi faţă de Bienala de la Veneţia... pentru ruşinea pe care i-am provocat-o la nivel internaţional", a mai scris el pe Facebook.



Criticul de cinema a spus că speră că scuzele sale "vor evita o linşare sau o crucificare publică pentru un comentariu stupid, care nu a fost făcut cu rea-credinţă".