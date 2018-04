Festivalul de Jocuri si Reconstituiri Istorice DAPYX Medgidia, editia a II -a: La Medgidia, Eroii nu mor niciodata!

„... Într-o seară de vară, în satul clădit în umbra Bătrânilor Munți, sosi un bătrân aproape orb, cu hainele ponosite și chipul chinuit de arșiță și de drum lung. Nu avea nimic în desaga de pe umăr, dar își ținea cu mândrie la piept o lăută, parcă la fel de încărcată de ani ca și el. Când Luna începu să își arunce razele asupra caselor și bătrânul se simți mai întremat, după o bucată de pâine și o ulcea de vin, îi chemă pe toți cei din sat în jurul său și începu să își depene povestea: „Acu mulți ani, pe când eu însumi eram tânăr fecior, nu departe de aici era o cetate mare și frumoasă a geților noștri. În ea stăpânea bunul Dapyx, un rege viteaz și drept, ce unise în jurul său mulți războinici dârji. Și poate ar fi trăit bine și în liniște Dapyx și geții săi, dar erau vremuri tulburi. Armate de la Rîm veniră și pe meleagurile noastre, cu mari gânduri de cucerire și de pradă. Și Crassus era conducătorul lor, un om rău și plin de venin, ce vroia să stârpească orice urmă de get. Și Crassus se abătu și asupra lui Dapyx, cu oaste multă, căci regele nu voia să i se supună și nici să îi plătească comori, așa cum făcuseră alți regi mai slabi” Bătrânul își trase sufletul, mai luă o gură din vinul gros ca sângele de urs și continuă…



O lună încercă romanul să treacă de zidurile cetății, dar fără izbândă, căci săgețile geților umpleau cerul și se abăteau necruțătoare asupra soldaților, sfârtecându-i asemeni unui uliu ce se abate peste porumbelul neștiutor. În timp ce încerca să urce pe ziduri, Crassus o văzu pe metereze pe Gebila, fiica cea frumoasă a lui Dapyx și pe dată se îndrăgosti de ea. Îi și trimise un sol regelui spunându-i că îi lasă cetatea în pace, dacă se învoiește să i-o dea de soață, dar nici regele și nici fata nu se învoiră. Atunci, cu mai mare furie se abătură romanii asupra orașului. Unul câte unul cădeau războinicii geți. Atunci Dapyx trimise bătrânii, femeile și copiii să se ascundă în Peștera Keiris, o grotă tare încăpătoare, dar și înșelătoare, în care te pierdeai cu ușurință dacă nu o cunoașteai bine. Au stat acolo la adăpost cu zilele, pe când războiul era încă în toi. Într-o seară ca asta, pe ziduri nu mai rămăseseră decât doi geți, regele și prietenul său Gebeides. Tocmai în acea seară, la o poartă ascunsă din spatele cetății veni un bătrân preot, ce spus că e sol de la dacii de peste Dunăre.



„Trimite-ți războinicul să ceară armată și atunci vei izbândi oastea vrăjmașă” îi spuse sihastrul. Dapyx îl crezu pe bătrân, dar acesta nu era altceva decât un mârșav trădător. Când Gebeides ieși din cetate, romanii îl așteptau la mica poartă și îl legară imediat. Intrară în cetate, însă Dapyx nu li s-a dat prizonier, ci bău o cupă de otravă, pornind astfel spre lumea nemuritoare a Marelui Zamolxe. Romanii au distrus cetatea și apoi au mers la Keiris, spunându-le oamenilor că îi vor lăsa să plece de le-o dă de de mireasă pe Gebila. Crassus se miră peste poate auzind că geții se învoiesc și le dădu chiar și cadoul cerut, 101 de cai albi ca laptele, pentru mireasă și pentru cele 100 de fecioare însoțitoare. Dar să vezi grozăvie: atunci când ieșiră din peșteră și se urcară pe caii romanilor, fetele scoaseră toate din veștimentele albe săbii ascuțite și arcuri cu săgeți otrăvite și se abătură cu vitejie asupra dușmanilor. Mare prăpăd făcură războinicele și mulți oșteni pierdu Rîmu în acea zi. Pieriră până la ultima, aceea era Gebila, străpunsă de săgeți de oțel, dar pe chipul fetei se citea zâmbetul liniștit al vitezei primită de Marele Zeu. Înebunit de furie, Crassus ordonă să se zidească toate intrările peșterii și restul geților să fie lăsați să moară acolo, în inima muntelui. Dar povestea ne spune că niște copii tot au scăpat de acolo, prin tuneluri strâmte ce duceau până la malul Bătrânului Fluviu. Acei copii au crescut mari și au continuat lupta împotriva străinilor...” (adaptare după Al. Mitru, de Cristian Cealera – Poveștile Mării Negre)



Primăria municipiului Medgidia organizează în perioada 27-30 aprilie 2018, pe Stadionul Municipal „Iftimie Ilisei”, cea de-a doua ediție a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice - DAPYX.



Municipiul Medgidia de azi se află pe meleagurile din inima Dobrogei locuite de geţii conduși de regele Dapyx în urmă cu mai bine de două milenii, pe vremea când pământurile dintre Dunăre și Marea Neagră purtau numele de Scythia Minor. Undeva, în apropierea orașului, arheologii caută vestigiile fostei cetăți de scaun a basileului get, iar în acest timp locuitorii Medgidiei îi cinstesc memoria prin organizarea unui mare Festival de Jocuri și Reconstituiri Istorice - Dapyx, care străbate epocile, din vremea antică și până în contemporaneitate, purtând printre milenii spiritul de luptători al geților dobrogeni. Festivalul poartă, şi în acest fel, păstrează viu numele regelui Dapyx, străvechi, înțelept și viteaz cârmuitor al acestor ţinuturi, erou care și-a câștigat nemurirea, refuzând să devină vasalul Imperiului Roman și luptând până la capăt în luptele dintre anii 29 - 28 îHr.



Desfășurat sub sloganul „La Medgidia eroii nu mor niciodată!” evenimentul a reunit încă de la prima ediție, în cele patru zile de desfășurare, peste 100.000 de participanți. Numărul reenactorilor participanți la ediția din 2017 a depășit 300 de persoane însă ediția din 2018 transformă Festival de Jocuri și Reconstituiri Istorice - DAPYX, în cel mai mare festival de gen din Estul Europei, asociațiile participante la eveniment însumând peste 400 de persoane. Această manifestare de anvergură a fost apreciată și la nivel internațional, obținând de anul acesta și finanțare europeană pentru următoarele ediții.



Devenit unic prin diversitatea epocilor istorice reconstituite de asociaţiile de profil participante - antichitate, evul mediu, epocile modernă şi contemporană - evenimentul se va desfășura pe o durată de 4 zile, fiecare zi având programate o serie de activităţi specifice. Aceastea vor fi desfășurate în taberele asociațiilor de reconstituire istorică participante la manifestare, satisfăcând atât curiozitatea publicului larg, cât şi a iubitorilor de cultură, a pasionaţilor de istorie, de meşteşuguri tradiţionale, de armament şi de lupte demonstrative.



Începând cu această ediție, Festivalul de Jocuri și Reconstituiri Istorice - DAPYX este reprezentat de un Board format din specialiști în istorie, educație și comunicare, cu funcții onorifice, care vor elabora și implementa programe științifice și educaționale: doi președinți onorifici - Costin Scurtu, directorul Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I Filiala Constanța și Sorin Colesniuc, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, doi vicepreședinți onorifici - Adrian Ilie, director adjunct al Școlii Gimnaziale Constantin Brâncuși nr. 1 din Medgidia, cunoscut monografist al Medgidiei (Programe Educaționale) și Octavian Mitroi, arheolog al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (Reconstituiri Istorice), directori executivi onorifici - Radu Covaliu, președinte al Asociației Culturale Tomis (Reconstituiri Istorice și Organizare) și Valentin Coman, președinte al Grupului pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare (Programe Educaționale și Comunicare).



Noutățile celei de-a doua ediții a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice - DAPYX: Cinematograful de Istorie, cu INTRARE LIBERĂ (în limita locurilor disponibile) - care va proiecta documentare istorice despre cetățile din Dobrogea, realizare a unor excepționali oameni de televiziune constănțeni, Librăria de Istorie - un spațiu în care vizitatorii festivalului vor putea găsi cărți de popularizare a istoriei și legendelor dobrogene purtând semnăturile scriitorilor Ovidiu Dunăreanu și Cristian Cealera. În plus, organizatorii festivalului vor desfășura o tombolă, în urma căreia vor fi aleși, prin tragere la sorți, 40 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, care vor merge în excursie la Mausoleul de Mărășești și la mai multe obiective istorice din Focșani, pentru a onora prin cunoaștere Centenarul României Mari.



În cadrul Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice - DAPYX, vizitatorii se vor putea bucura de prezența și preparatele gastronomice spectaculoase ale echipei cunoscutului Chef Radu Zărnescu, precum și de alte bunătăți din zona specială FOOD, precum și de organizarea unui Grand Bazar, dedicat micilor comercianți ceramiști, pielari, de produse și meșteșuguri tradiționale.



Totodată, la finalul fiecărei zile, iubitorii de spectacole vor fi încântaţi să participe, în arena Stadionului Municipal “Iftimie Ilisei”, la reconstituirea unor bătălii celebre din istorie, cu participarea asociaţiilor de reconstituire istorică, dar şi la concertele susținute de artiști celebri ai muzicii românești și internaționale.



PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR:



Ziua I - Vineri, 27 aprilie



11:00 - 13:00 Cazarea la hotel a membrilor asociaţiilor de reconstituiri istorice participante;

13:00 - 17:00 Instalarea taberelor tematice;

17:00 - 17:45 Echiparea pentru paradă;

17:45 - 18:30 Așezare în dispozitivul paradei;

18:30 – 20:00 Paradă desfășurată pe arterele principale din municipiul Medgidia;

Deplasare la stadion şi poziţionarea pentru ceremonia de deschidere;

20:00 - 20:15 Ceremonia de deschidere a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice -

DAPYX și retragerea asociatiilor de reconstituire istorică de pe stadion;

20:15 Concert: Provincialii, Millenium, Prestige Orchestra;



Ziua II - Sâmbătă, 28 aprilie



10:00 - 15:30 Activitate în tabere: demonstraţii de meşteşuguri din antichitate,

antrenamente, lupte demonstrative, interacţiune cu publicul;

15:30 - 16:45 Echiparea combatanţilor antici pentru reprezentaţiile din arena stadionului;

16:45 - 17:00 Deplasarea combatanţilor în arenă şi poziţionarea lor pentru salutarea

publicului;

17:00 - 17:20 Prezentarea asociaţiilor de reconstituire istorica antica şi a echipamentului

militar de epocă;

17:20 - 17:30 Dansuri antice;

17:30 - 18:00 Prezentarea asociaţiei Ludus Tomitanus şi a echipamentului gladiatorilor;

Lupte de gladiatori în arenă;

18:00 - 18:20 Prima bătălie: Ultima lupta a regelui Dapyx;

18:30 - 18:50 A doua bătălie: Invazia Barbarilor;

18:50 - 19:20 Dansuri si ritualuri antice;

19:20 - 19:45 A treia bătălie: Lupta tomitanilor cu goţii;

19:45 - 20:00 Retragerea asociatiilor de pe stadion;

20:00 - Concert: Spitalul de Urgenta, Vunk, Compact;





Ziua III - Duminică, 29 aprilie



10:00 - 15:30 Activitate în tabere: demonstraţii de meşteşuguri din Evul Mediu,

atrenamente, lupte demonstrative, interacţiune cu publicul, fotografii;

15:30 - 16:45 Echiparea combatanţilor pe Evul Mediu pentru reprezentaţiile din arena

stadionului;

16:45 - 17:00 Deplasarea combatanţilor în arenă şi poziţionarea lor pentru salutarea

publicului;

17:00 - 17:30 Prezentarea asociaţiilor de reconstituire istorica specializate pe Evul Mediu şi

a echipamentului militar de epocă;

17:30 - 19:30 Lupte demonstrative; reconstituire bătalii;

19:30 - 19:45 Salutarea publicului; şedinţă foto;

19:45 - 20:00 Ieşirea de pe stadion a asociaţiilor de reconstituire istorică specializate pe Evul

Mediu şi retragerea acestora în tabere;

20:00 - Concert: Nicolae Botgros și Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, Ionuț Langa,

Laura Olteanu, Ioana Căpraru, Lidia Bejenaru, Nicolae Ciubotaru;



Ziua IV - Luni, 30 aprilie



10:00 - 15:30 Activităţi în taberele tematice: ateliere, antrenamente, lupte demonstrative,

interacţiunea cu publicul, fotografii;

15:30 - 16:30 Echiparea asociaţiilor de reconstituire a trupelor din Primul Război Mondial

pentru reprezentaţiile din arena stadionului;

16:45 - 17:00 Deplasarea asociaţiilor de reconstituire a trupelor din Primul Război Mondial

pe arena stadionului şi poziţionarea lor pentru salutarea publicului;

17:00 - 17:20 Prezentarea asociaţiilor specializate pe Epoca Moderna; prezentarea

echipamentului militar;

17:20 - 18:30 Activităţi de reconstituire istorică pentru epocile modernă: bătălie din Primul

Război Mondial; demonstraţii;

18:30 - 19:00 Intrarea în arena stadionului a tuturor asociaţiilor şi poziţionarea lor pentru

ceremonia de închidere a festivalului;

19:00 - 19:15 Ceremonia de închidere a festivalului

19:15 - 19:30 Pregătirea celor două tabere pentru marea bătălie cu perne; invitarea

publicului în arena stadionului;

19:30 - 19:45 Marea bătălie cu perne;

19:45 - 20:00 Retragerea asociatiilor de pe stadion;

20:00 - Concert: Holograf, Andra, Smiley și Loredana;





ASOCIAȚIILE DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ PARTICIPANTE:



Asociația Culturală Tomis Constanța;

Asociația Amicii Muzeului Zalău;

Asociația Castrum Novis Sibiu;

Asociația Mos Maiorum Ulpiae Serdicae Bulgaria;

Asociația DVX Anticae Bulgaria;

Asociația Ordinul Cavalerilor de Mediaș;

Grupul de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana Brașov;

Asociația Tradiția Militară București;

Asociația Deutsches Freikorps București;

Societatea Cultural Artistică de Tineret Concret București;

SC Antares Corporasion SRL;

Asociația Enciclopedia Dacică;

Asociația Tradiții Ostășești;

Asociația Culturală Omnis Barbaria;

Folklorni Ansambl Valiko Kolo;

Asociația Novi Sad Serbia;

Asociația Vivat Tomis;

Cercetașii Marini Constanța;

Asociația Cultural Artistică Vulturii Carpaților;

Uniunea Democrată a Turco Tătarilor Musulmani din Romania.