Festivalul National de Umor si Satira „UMOR’N’IASI“, la a sasea editie

UMOR'N'IASI a aparut in anul 2014 ca raspuns la initiativa UE de stimulare a participarii tinerilor la vot la Alegerile pentru Parlamentul European. De atunci festivalul se tine anual in data de 1 aprilie. De anul trecut s-a transformat in Festival National Concurs si se adreseaza tinerilor elevi si studenti atat ca actori cat si ca public. Anul acesta se v-a desfasura in perioada 1-7 aprilie si are ca tema „Participarea tinerilor la vot!". Pe 1 aprilie se va desfasura spectacolul „Voteaza! Votul tau conteaza!", unde trei candidati, Rosu, Galben si Albastru, vor fi sprijiniti cu momente realizate de trei aliante de organizatii studentesti din Iasi. Subiectele momentelor pleaca ...