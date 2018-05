Festivalul UNTOLD 2018. Organizatorii au pregatit o surpriza iubitorilor de muzica trance

Papa Francisc, eventuala demisie:”Sunt episcop și ar trebui sa-mi decid plecarea.” În timpul unei slujbe, Papa Francisc a făcut o afirmație care a pus pe gânduri pe toată lumea. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Suveranul Pontif a mărturisit că trebuie să-și decidă plecarea. De altfel, nu este pentru prima dată când face asemenea afirmații. (CITEȘTE ȘI: PAPA […] The post Papa Francisc, eventuală demisie:”Sunt episcop și ar trebui să-mi decid plecarea.” appeared first on Cancan.ro.

Situație revoltatoare pe un aeroport italian. Cum au fost tratați mai mulți romani Situație revoltătoare pe un aeroport italian, după ce peste 160 de români au rămas fără cursă spre România. Aceștia au f ...

Mediastandard.ro: ICO-urile, comparate cu jocurile piramidale de tip „Caritas” Jocurile piramidale asemănătoare celor de după 1989 apar în prezent sub alte forme, adaptate la nivelul de dezvoltare cu ...

Pariurile zilei: Ieri, procentaj de 100% al ponturilor CAȘTIGATOARE! Astazi, 6 variante pregatite pentru finala UEFA Europa League! Ziua de ieri ne-a adus un bilanț de senzație, în contextul în care toate cele opt propuneri au fost ”înverzite”, majoritatea fără emoții. Acest procentajul impecabil este o realizare deosebită și prin prisma faptului că oferta fotbalistică săracă ne-a limitat drastic variantele de pariere. Ponturile câștigătoare ale zilei de marți: VITESSE – UTRECHT GG COTA […] The post Pariurile zilei: Ieri, procentaj de 100% al ponturilor CÂȘTIGĂTOARE! Astăzi, 6 variante pregătite pentru finala UEFA Europa League! appeared first on Cancan.ro.

O tanara insarcinata in luna a saptea reclama ca fatul ei a murit in urma tratamentului din spital. Ancheta desfasurata de Politie si de Colegiul Medicilor O femeie însărcinată reclamă că în urma tratamentului administrat în Spitalul din Vălenii de Munte, judeţul Prahova, fătul ei de 7 luni a murit. O anchetă este desfăşurată de Poliţie şi de Colegiul Medicilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Biletul zilei: Ieri, un nou combo caștigator! Vezi cu ce varianta ne putem dubla și azi investitia » Fără a forța, însă pariind simplu și inteligent, miercuri ne-am atins fără nicio emoție ținta. Am mizat pe succesul Sharapovei, cu handicap de plus un set, în fața australiencei Barty, meci câștigat de Maria cu 2-1 la seturi, completând cu două pronosticuri din fotbal. Pentru Le Havre – Brest, scor 2-0, pontul inclus pe bilet […] The post Biletul zilei: Ieri, un nou combo câștigător! Vezi cu ce variantă ne putem dubla și azi investitia » appeared first on Cancan.ro.

Incendiu puternic la fosta Rafinarie Astra din Ploiesti. Fumul gros, vizibil de la distanta Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dimineaţa, la fosta Rafinărie Astra din Ploieşti, la un canal de deversare, fiind cuprinse de flăcări reziduri petroliere. Fumul gros este vizibil de la distanţă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Dosar ANRP: Procurorii cer inchisoare cu executare pentru Alina Bica si Dorin Cocos Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanţa supremă, condamnarea la închisoare cu executare a fostei şefe a DIICOT Alina Bica şi a omului de afaceri Dorin Cocoş, în dosarul ANRP. (continuă) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)

Doua persoane ranite, dupa ce tirul in care se aflau s-a rasturnat. FOTO Două persoane au fost rănite, miercuri dimineaţa, după ce tirul încărcat cu lemne în care se aflau s-a răsturnat pe DN 38, la intrarea în Amzacea, judeţul Constanţa.