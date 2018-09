Festivitati de deschidere a noului an scolar in judetul Iasi. Mesaj special din partea politistilor - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 10 septembrie 2018, in localitatile Rediu si Horlesti au avut loc festivitatile de deschidere a noului an scolar. Zeci de copii insotiti de parinti au participat la eveniment, alaturi de autoritatile locale. Cu acest prilej, politistii din cadrul sectiilor de Politie Rurala Letcani si Miroslava au transmis un mesaj special pentru elevi, profesori si parinti. "Suntem intr-un moment emotionant, un moment in care, dupa o bine meritata vacanta, copiii se gandesc ca vor ajunge intr-un loc care le ofera o lume a cunoasterii, a experientelor, chiar daca de astazi vin diminetile in care se vor trezi mai devreme. Pentru unii, este o prima experienta, un inceput de drum, o ocazie de a intalni noi colegi sau prieteni. Pentru alt ...