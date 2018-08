Fetita de 12 ani din Ilisesti lovita pe trecere de BMW-ul condus de un director al Directiei Silvice Suceava a murit la spital. Soferul a fost retinut 24 de ore

Fetita de 12 ani din Ilisesti lovita pe trecere de BMW-ul condus de un director al Directiei Silvice Suceava a murit la spital. Soferul, Valerian Solovastru, a fost retinut 24 de ore, fiind acuzat de ucidere din culpa.

Fetita de 12 ani, din Ilisesti, grav ranita in accidentul de circulatie de marti dimineata, a murit la Spitalul Judetean Suceava, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisarul-sef Ionut Epureanu. El precizat ca in acest caz nu mai este vorba despre un dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, ci de ucidere din culpa.

Marti dimineata a avut loc un grav accident pe o trecere de pietoni, pe DN 17, in localitatea Ilisesti, o fetita de 12 ani fiind grav ranita. Accidentul a avut loc in jurul orei 09.55, la volanul masinii aflandu-se Valerian Solovastru, 56 ani, din Campulung Moldovenesc, din conducerea Directiei Silvice Suceava.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisarul-sef Ionut Epureanu, barbatul conducea un autoturism marca BMW X5, pe directia Suceava-Gura Humorului, iar in zona localitatii Ilisesti, pe un sector cu doua benzi de circulatie pe sens, fiind pe banda de langa axul drumului, a surprins si accidentat o fetita de 12 ani, din comuna Ilisesti, R. A. M., in perimetrul trecerii pentru pietoni din dreptul Scolii Generale Ilisesti.

Epureanu a aratat ca fetita era angajata in traversarea partii carosabile, pe marcaj pietonal, dinspre dreapta spre stanga, avand in vedere directia de deplasare a autoturismului. In urma accidentului fetita de 12 ani a suferit leziuni traumatice fiind preluata de un echipaj medical de urgenta si transportata la U.P.U.- Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

"Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ulterior, in aplicarea prevederilor art. 190 C.pr. pen, fiindu-i prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.", a spus comisarul-sef Ionut Epureanu.

El a mentionat ca pe sectorul de drum unde a avut loc accidentul rutier traficul a fost restrictionat aproximativ o ora, circulatia desfasurandu-se alternativ pe un singur sens.

Potrivit martorilor oculari, ambulanta a ajuns la locului accidentului abia dupa 40 de minute de la apelul la 112, fara a fi dotata cu defibrilator.

