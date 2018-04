Ficatul gras, punctul de plecare al celor mai grele boli hepatice. Simptome și tratament

ShareTweet Una dintre bolile parsive care nu te trag de maneca, dar te macina viclean, pe tacute este ficatul gras. Steatoza hepatica sau ficatul gras, cum se zice in popor, este punctul de pornire al tuturor bolilor hepatice grele. De la ficatul gras, in timp si prin proasta gestionare a steatozei, se ajunge la hepatite cronice, se ajunge la ciroze si chiar la cancerul de ficat. Ficatul gras inseamna incarcarea cu grasime a celulei hepatice. Avand un bagaj de grasime in ea, celula fica-tului nu-si mai indeplineste rolul. Cei diagnosticati cu ficat gras primesc de la doctori urmatoarele recomandari pentru a lupta cu boala: schimbarea stilului de viata, eliminarea catorva kilograme suplimentare, evitarea sedentarismului si a unor alimente. Mai facem teste peste o vreme si stabilim eventualele medicamente. Auzind aceste recomandari, suferindul de ficat gras se enerveaza, banuindu-l pe doctor ca nu i-a dat atentie, ca a rasolit cazul lui si ca nu a fost serios pentru ca nu i-a prescris o gramada de medicamente. In realiate doctorul a procedat corect pentru ca prin schimbarea stilului de viata se actioneaza bine impotriva steatozei hepatice. Iata un singur argument: daca o persoana obeza elimina 5% din tesutul adipos prin regim alimentar corect si miscare, obtine atenuarea inflamatiilor din ficat. Iata ce regim alimentar trebuie sa adopte bolnavul de ficat gras. Mesele lui trebuie sa fie foarte bogate in vegetale, fructe si vitamine. Cel cu steatoza hepatica trebuie sa imputineze drastic dulcele concentrat. E bine sa elimine carnea de porc, de gasca, de rata, de fapt toata carnea grasa. Suferindul de ficat gras trebuie sa uite de unt, de smantana, de untura, de frisca. Poate sa consume ulei de floarea soarelui si mai bine ulei de masline. Cel cu steatoza hepatica trebuie sa ia suplimente cu vitamine. Lui insa ii sunt interzise suplimentele alimentare cu fier, caci fierul accentueaza stresul oxidativ si creste transaminazele. Bolnavul de ficat gras trebuie sa mearga pe jos zilnic intre 30 si 60 de minute. Continuarea pe doctorulzilei.ro ShareTweet