Fiecare iesean si roman care se respecta va urmari aceasta editie plina de spectacol a BZI LIVE! In prim-plan: managerul Filarmonicii de Stat Moldova Iasi - profesorul Bujor Prelipcean alaturi de valorosul artist Serban Mereuta

Luni, 13 august 2018, incepand cu ora 15.00 si DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o editie - dialog provocatoare, incitanta, riguroasa si, intradevar, de colectie! Orice roman care se respecta, iubeste si admira arta de calitate, muzica clasica si simfonica nu trebuie sa rateze intalnirea, IN DIRECT, cu doua figuri ale culturii, artei si muzicii romanesti contemporane, dar mai ales internationale! Va fi o abordare proaspata, eleganta si plina de rafinament, o adevarata intalnire a doua generatii de artisti! In prim-planul emisiunii BZI LIVE vor fi: prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, valorosul virtuoz pe toate meridianele, fondator al unicului si inconfundabilului Cvartet Voces, manager al Filarmonicii ...