Fifor: Am votat cu toata inima in favoarea modificarii Constitutiei pentru o mai buna definire a familiei

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, anunţă că a votat în favoarea modificării Constituţiei pentru o mai bună definire a familiei şi îi îndeamnă pe români se nu se lasă manipulaţi de cei care susţin că în cadrul referendumului "se votează mascat pentru legile justiţiei".

"Am votat ieri. (n.r - sâmbătă). Este, cred, un gest de normalitate. Până la urmă, cred că suntem chemaţi să ne pronunţăm asupra sistemului de valori pe care această ţară le are şi pe care trebuie să le păstreze şi să le ducă mai departe, valori care ne definesc identitatea ca popor. Acesta este modul în care ne exprimăm în momentul de faţă ca naţiune care crede într-una din instituţiile sale de bază, adică familia. La urma urmei, facem lucrul acesta după o analiză a fiecăruia dintre noi şi decidem în consecinţă. Eu vă spun că am votat cu toată inima în favoarea modificării Constituţiei pentru o mai bună definire a familiei", a arătat Mihai Fifor, într-o postare pe Facebook.Într-un alt mesaj, pe aceeaşi reţea de socializare, Fifor a publicat forma exactă a propunerii de modificare a Constituţiei, îndemnându-i pe cetăţeni să nu se lase manipulaţi."Fiindcă mă cutremur de uriaşa manipulare la care apelează, de pildă, USR, cum că vine cineva şi fură voturile romanilor, că se votează mascat pentru legile justiţiei, amnistie, aclimatizarea marţienilor, uciderea balenelor sau mai ştiu eu ce bazaconie, am decis să postez textul legii de revizuire a Constituţiei, aşa cum a fost aprobat de Parlament. Pentru asta sunt chemaţi românii la referendum. Luaţi şi citiţi, oameni buni, şi nu va mai lăsaţi manipulaţi de tot soiul de ciudaţi!", a scris el.Ministrul a arătat de asemenea că, propunerii de modificare a Constituţiei, alineatul 1 al art. 48 din Legea fundamentală ar urma să aibă următorul cuprins: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea educaţia şi instruirea copiilor".