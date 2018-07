Fifor, de Ziua Fortelor Aeriene: Romania - una dintre primele tari din lume ce au fructificat potentialul aviatiei

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene aduce în memoria fiecăruia faptele de arme ale aviatorilor români, amintirea eroilor căzuţi la datorie de-a lungul timpului, la manşa aeronavelor inscripţionate cu însemnele tricolore, pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru libertatea şi siguranţa tuturor, spune ministrul Apărării, Mihai Fifor. ''România a fost una dintre primele ţări din lume care au înţeles şi fructificat potenţialul aviaţiei, atât în dimensiunea civilă, cât şi în cea militară, iar printre personalităţile de rang internaţional care prin invenţiile şi activitatea lor de avangardă au contribuit la scrierea primelor pagini ale fascinantei istorii a zborului umanităţii s-au numărat şi aviatori români de seamă, precum Traian Vuia, Aurel Vlaicu sau Henri Coandă. Prin semnificaţia sa istorică, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene aduce în memoria noastră faptele de arme ale aviatorilor români, amintirea eroilor căzuţi la datorie de-a lungul timpului, la manşa aeronavelor inscripţionate cu însemnele tricolore, pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru libertatea şi siguranţa noastră, a tuturor'', a scris vineri, pe Facebook, Mihai Fifor, de Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene. Ministrul a făcut referire şi la cei care şi-au pierdut viaţa în timpul unor misiuni. ''Din păcate, în rândurile escadrilei din ceruri aviatorii nu intră doar în timp de război. Fiecare clipă a zborului, în orice condiţii şi vremuri istorice s-ar desfăşura, înseamnă o luptă cu limitele tehnologiei, înseamnă un risc asumat deopotrivă în misiuni reale, de luptă, cât şi în misiuni de antrenament'', spune Fifor. El a adus un omagiu căpitan-comandorului Florin Rotaru, care şi-a pierdut viaţa pe 7 iulie la aerodromul militar de la Feteşti. ''Armata României deplânge moartea prematură a unui pilot tânăr, bun profesionist, un model de inspiraţie şi curaj, o viaţă dedicată pasiunii pentru zbor, însă ale cărei aripi au fost frânte mult prea devreme'', arată ministrul Apărării. Mihai Fifor i-a amintit şi pe cei doi piloţi care s-au catapultat în apropiere de Bacău, după ce aeronava în care se aflau s-a prăbuşit. ''Pe 16 iulie, un alt incident de aviaţie ne-a ţinut cu răsuflarea tăiată. Doi piloţi temerari, comandorul Marcel Breşug, şeful de stat major al Bazei 95 Aeriană "Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu", şi căpitan-comandorul Iulian Pena, instructor-şef zbor în cadrul aceleiaşi unităţi militare, care executau un zbor de verificare tehnică la bordul unei aeronave IAR-99 Şoim cu dublă comandă, s-au catapultat în apropiere de Bacău. Din fericire, ambii piloţi au reuşit să se salveze, iar starea lor de sănătate ne permite să fim optimişti cu privire la recuperarea lor. Îi asigurăm pe ei şi pe familiile lor că vom face tot ceea ce va fi posibil pentru asigurarea celor mai bune condiţii de tratament şi refacere'', a mai scris ministrul. El a trecut în revistă, cu această ocazie, şi obiectivele majore ce privesc Forţele Aeriene, şi anume asigurarea capacităţii de descurajare credibilă şi apărare a spaţiului aerian, continuarea modernizării şi dezvoltării infrastructurii aerodromurilor, precum şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în relaţia NATO, UE şi partenerii aliaţi. ''Guvernul României îşi respectă angajamentul asumat prin programul de guvernare, acordând o maximă importanţă consolidării capacităţii de apărare a ţării şi acţionând pentru îndeplinirea obiectivelor majore atât în domeniul înzestrării, cât şi în cel al pregătirii şi instruirii trupelor. În 2018, pentru al doilea an consecutiv, bugetul alocat apărării reprezintă 2% din PIB. Procentul cheltuit pentru înzestrare în anul 2017 a situat ţara noastră pe primul loc în cadrul Alianţei, cu 33%. Tot pe primul loc se află România şi în ceea ce priveşte rata creşterii bugetului apărării în 2017, comparativ cu anul precedent'', a mai spus el. În acest context, planurile de modernizare a Forţelor Aeriene Române capătă consistenţă şi concreteţe, a adăugat şeful Apărării. ''Amintesc aici programul strategic de înzestrare cu avionul multirol F-16 Fighting Falcon, care, după implementarea primei etape, în care au intrat în înzestrare 12 aeronave, va continua cu completarea primei escadrile şi, ulterior, cu achiziţia altor 32 de aparate de zbor pentru încă două escadrile operaţionale. Programul de înzestrare cu sistemele de apărare sol-aer 'Patriot', cel mai avansat sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare din lume, este, de asemenea, în grafic. Au fost realizate deja plăţile pentru primul dintre cele şapte sisteme de ultimă generaţie care vor intra în dotarea Armatei României, patru dintre aceste sisteme fiind destinate Forţelor Aeriene. Ţara noastră îşi va dota forţele armate cu cea mai recentă configuraţie a sistemului de rachete sol-aer cu bătaie mare 'Patriot', configuraţia PAC-3+, care include elemente hardware şi software concepute până la nivelul anului 2017'', precizează ministrul. Fifor a menţionat, în context, şi lansarea, în acest an, a programului de modernizare a avionului IAR-99 Şoim, intenţia fiind ca acesta să devină avion-şcoală pentru piloţii ce urmează să opereze pe avioanele F-16. ''Misiunea de poliţie aeriană întărită (enhanced Air Policing), precum şi oportunităţile pentru instruire şi desfăşurare de misiuni în comun cu Forţele Aeriene Române reprezintă răspunsul NATO la fluctuaţiile situaţiei de securitate din zona Mării Negre şi îmi exprim convingerea fermă cu privire la rolul acestei misiuni în descurajarea oricărei intenţii ostile ce poate proveni din această zonă geografică. Salutăm, cu această ocazie, prezenţa detaşamentului britanic în România, fapt ce evidenţiază angajamentul NATO şi abilitatea Alianţei de a-şi adapta postura de apărare şi descurajare la provocările tot mai complexe din mediul de securitate. Aliaţii noştri desfăşoară, alături de piloţii români, misiuni de poliţie aeriană şi supravegherea spaţiului aerian şi le mulţumesc, şi pe această cale, pentru modul deosebit în care îşi fac datoria într-o misiune externă, departe de familiile lor'', a transmis ministrul. Acesta a salutat, totodată, profesionalismul aviatorilor militari. ''Stimaţi aviatori militari, în virtutea bunelor tradiţii ale aviaţiei militare, vă cer să vă slujiţi în continuare ţara cu acelaşi devotament precum al înaintaşilor dumneavoastră şi vă îndemn să vă păstraţi curajul de a apăra, din aer, dar şi de la sol, oriunde şi oricând, patria, animaţi în permanenţă de hotărârea de a învinge! Această aniversare îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite salutul meu călduros şi aprecierea deosebită faţă de dăruirea şi profesionalismul cu care dumneavoastră - militarii de toate gradele şi personalul civil contractual din Forţele Aeriene Române, bărbaţi şi femei, aflaţi în slujba ţării, sub drapelul tricolor - vă îndepliniţi misiunile de apărare a patriei, a libertăţii poporului român. Cu prilejul sărbătoririi Zilei Forţelor Aeriene şi a Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, vă transmit tuturor multă sănătate, depline bucurii în familie şi fructuoase realizări profesionale, precum şi tradiţionalul: Cer Senin!'', şi-a încheiat ministrul mesajul. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)