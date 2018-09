Fifor, in SUA: Am avut excelenta ocazie sa discut cu oficialii americani despre cooperarea in domeniul apararii

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, a anunţat, marţi, că a avut ocazia să discute cu mai mulţi oficiali americani despre cooperarea în domeniu.

"Seara trecută am fost invitat de către comandantul Gărzii Naţionale a SUA, domnul general Joseph Lengyel, la o întâlnire de lucru, la reşedinţa sa, prilej cu care am avut ocazia să întâlnesc, de asemenea, alţi oficiali americani, precum doamna general-maior Sheryl Gordon, comandantul Gărzii Naţionale a Statului Alabama, domnul Thomas Goffus, adjunctul asistentului pentru Europa şi NATO al secretarului Apărării, James Mattis, reprezentanţi ai Departamentului Apărării şi Departamentul de Stat al SUA, precum şi reprezentanţi ai Congresului SUA. Am avut excelenta ocazie să discut cu oficialii americani despre cooperarea dintre România şi SUA în domeniul apărării, dar, mai presus de toate, cu oameni pentru care România este un reper şi un pilon de stabilitate în regiunea Mării Negre", a scris Fifor pe Facebook.