Fifor: Nu am terminat negocierile cu companiile cu care va colabora Institutul Cantacuzino pentru productia de vaccinuri

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) nu a finalizat negocierile cu companiile cu care va colabora Institutul Cantacuzino în vederea producţiei de vaccinuri, susţine ministrul Mihai Fifor, exprimându-şi speranţa că va anunţa un rezultat la finalul acestui an, asta după ce în vară a spus că în luna septembrie va anunţa care va fi compania parteneră. Fifor a adăugat că o fabrică de producţie de vaccinuri ce vor purta numele Institutului Cantacuzino va fi construită anul viitor, la marginea Bucureştiului.

„Anul 2019 va insemna revenirea în sistem, reînchegarea echipei de profesionişti prin încadrarea posturilor scoase la concurs. Vom putea spune cu cine mergem la drum pentru producţia de vaccin şi vom pune piatra de temelie la noua fabrică de producţie de vaccinuri. (...) Nu am terminat negocierile (cu companiile străine, n.r.). Nu am discutat cu o singură companie, am încercat să avem o paletă cât mai mare, ca să alegem pentru Cantacuzino compania care oferă cele mai bune condiţii de colaborare. Suntem pe final cu aceste negocieri. Vom putea anunţa, sper, până la finalul anului. Cât priveşte producţia de vaccinuri, noi avem o estimare că în 6-8 luni să construim fabrica, pentru a putea face şi transferul de tehnologie. De îndată ce vom avea un partener, vom şti ce fel de tehnologie este necesară. Eu sunt optimist, sper ca la finalul anului viitor să avem această facilitate”, a declarat minsitrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, într-o conferinţă de presă organizată la Institutul Cantacuzino.

El a explicat că producţia vaccinului nu poate continua la nivel de microproducţie, în subsolul clădirii, fiind absolut necesară construirea unei fabrici. În plus, a spus ministrul, este bună ideea unei colaborări cu o companie mare, pentru că Institutului Cantacuzino nu ar putea rezista cu producţia de vaccinuri, fie ele antigripale sau nu, pe o piaţă „extrem de dură”.

„Să intrăm în piaţă umăr la umăr cu o companie şi să dezvoltăm pe acelaşi model ca la investirea Armată. Punem la dispoziţie infrastructura şi negociem pentru a putea avea alături de noi o companie dornică să investească în România”, a spus ministrul.

În ceea ce priveşte producţia de vaccinuri în laboratoarele din Cantacuzino, Fifor a spus că aceasta va începe treptat, pentru că de-a lungul anilor, din cauza lipsei de investiţii, s-au pierdut mai multe autorizaţii.

Întrebat cine ar putea fi responsabil pentru starea în care se află acum Institutul Cantacuzino, Fifor a spus că nu poate arăta cu degetul către vinovaţi, dar recunoaşte că Ministerul Sănătăţii probabil nu a dorit Institutul dacă nu a avut grijă de el.

„E un institut pe care Ministerul Sănătăţii nu-l mai voia. Ministerul Sănătăţii nu l-a vrut, că dacă îl voia, investea în el. (...) Cantacuzino este un institut cu destin trist în ultimii ani, s-a plimbat de la un minister la altul, în căutarea unor soluţii pentru redresarea activităţii acestei instituţii. Institutul Cantacuzino nu trebuie citit ca institut care produce vaccin, este mult mai mult decât atât, este o instituţie de cercetare, este o instituţie care, de-a lungul anilor, a demonstrat că poate avea soluţii care provin din proiecte de cercetare cât se poate de cuprinzătoare”, a spus ministrul Apărării, conform news.ro.

El a amintit, de asemenea, că MApN a cerut deblocarea unor posturi prin memorandum, astfel că până la sfârşitul anului numărul posturilor deschise va creşte la 508, posturi pe care vor fi angajaţi medici, cercetători, biologe şi asistenţi.

„Vă reamintesc că este o cifră, în continuare, insuficientă. Noi am aprobat Hotărârea de Guvern cu un număr de peste o mie de posturi alocate pentru Institutul Cantacuzino, dar efortul de anul acesta ne duce la finalul anului către această cifră de 508 încadrări la Institutul Cantacuzino. (...) Din anul 2011 şi până în prezent nu s-a mai angajat nimic în cercetare în Institutul Cantacuzino. Ba, mai mult, am avut o dinamică a plecărilor din sistem, aproape dramatic aş spune. Cert este că în 2018 ne ducem la 19 cercetători, pe care îi încadrăm până la finele anului, este un salt, zic eu, remarcabil, pe care nu putem să nu-l punem în valoare”, a mai spus Fifor.

Fifor a promis că până la sfârşitul acestui an MApN va investi în Institut pentru echipamente pentru laboratoare şi vor fi semnate protocoale de colaborare cu laboratoare din alte ţări pentru schimburi de experienţă, reprezentanţii ministerului făcând deja o vizită în Germania şi urmând să se realizeze altele în Olanda şi Marea Britanie.

În decembrie 2017, Institutul Cantacuzino a trecut oficial în subordinea Ministerului Apărării Naţionale (MApN), urmând a avea atât personal militar, cât şi civil. Atunci, Mihai Fifor anunţa că producţia de vaccin va începe în minimum doi ani.

În luna august a acestui an, ministrul Mihai Fifor şi-a exprimat speranţa că în luna septembrie va anunţa o colaborare cu o companie recunoscută pentru producţia de vaccinuri, având în vedere că astfel de discuţii cu mai multe companii deja există. El cataloga preluarea Institutului la MApN drept „cea mai mare provocare”.