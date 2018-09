Fifor: Romania - printre putinele state aliate ce respecta principiul de impartire echitabila a responsabilitatilor in cadrul NATO

România este unul din puţinele state aliate care respectă principiul de împărţire echitabilă a responsabilităţilor în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi îndeplinesc toate cele trei condiţii legate de cash, capabilităţi şi contribuţii, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Apărării, Mihai Fifor, după întâlnirea cu secretarul american al Apărării, James Mattis.

Oficialul român a discutat cu Mattis despre cooperarea în cadrul NATO, având, potrivit lui Fifor, "un schimb de opinii asupra rolului important pe care România este pregătită să îl asume pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice şi în regiunea complicată a Mării Negre"."Cu acest prilej, am reiterat că ţara noastră este un aliat stabil şi credibil, care îşi îndeplineşte toate angajamentele şi responsabilităţile ce decurg din calitatea de stat membru al NATO. În acest context, omologul american a subliniat rolul important al României în regiunea Mării Negre. Am precizat că România este unul din puţinele state aliate care respectă principiul de împărţire echitabilă a responsabilităţilor în cadrul Alianţei şi îndeplinesc toate cele trei condiţii legate de cash, capabilităţi şi contribuţii. În primul rând, alocarea de 2% din PIB pentru apărare, pentru al doilea an consecutiv, în 2018, rămâne un obiectiv naţional major. În al doilea rând, dezvoltarea de capabilităţi necesare contracarării ameninţărilor la adresa securităţii aliate este realizată prin strategia ambiţioasă de achiziţii şi programe de înzestrare a Armatei Române. În al treilea rând, soliditatea angajamentelor naţionale este confirmată de contribuţiile substanţiale ale României la eforturile internaţionale de proiectare a securităţii şi stabilităţii, printre care cele mai importante sunt participările cu militari în teatrele de operaţii din cadrul misiunii Resolute Support din Afganistan, misiunii NATO din Irak, lansate recent la Summitul aliat de la Bruxelles, precum şi contribuţia României la coaliţia anti-ISIL, în vederea luptei împotriva terorismului", a scris Fifor.Acesta a subliniat că, în contextul în care România va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, începând cu ianuarie 2019, "ţara noastră şi Guvernul Dăncilă acordă o importanţă deosebită legăturii transatlantice"."Considerăm că nu se poate discuta de o apărare europeană fără relaţia transatlantică. Mai mult, în contextul în care se întâmplă Brexit, România nu crede în crearea unei Europe a Apărării fără o puternică relaţie transatlantică", a subliniat ministrul român al Apărării.Întâlnirea de la Pentagon dintre Mihai Fifor şi James Mattis "a avut ca obiectiv continuarea dialogului excelent cu omologul american, demarat în urmă cu un an de zile, cu prilejul primei vizite la Washington, şi intensificat la Bruxelles, în contextul diverselor reuniuni ale miniştrilor apărării din statele membre NATO".Potrivit postării de pe Facebook, agenda de discuţii a inclus teme prioritare ale cooperării în domeniul Apărării dintre România şi SUA, cu accent pe evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre şi din Balcanii de Vest, implementarea deciziilor Summitului NATO din iulie, participarea în lupta împotriva terorismului, cooperarea bilaterală şi prezenţa SUA pe teritoriul României, precum şi aspecte legate de cooperarea în domeniul industriei de apărare şi programele majore de înzestrare derulate cu partenerul american."În cadrul discuţiilor a fost evidenţiat ritmul dinamic al Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite, precum şi perspectivele de intensificare a cooperării în domeniul apărării ca elemente esenţiale pentru securitatea şi stabilităţii ţării noastre şi a regiunii din care România face parte. În context, a fost apreciată maturitatea cooperării României cu partenerul strategic, atât în plan bilateral, cât şi în cadrul Alianţei", a mai afirmat Fifor.