Fiica actorului Alec Baldwin a pozat nud pentru PETA, urmand exemplul mamei sale - FOTO

Ireland Basinger-Baldwin, fiica cea mare a actorului Alec Baldwin, a pozat nud pentru PETA, urmând exemplul mamei sale, modelul şi actriţa Kim Basinger, în sprijinul campaniei intitulate „Mai bine rămân fără haine decât să port îmbrăcăminte din blană". Potrivit PETA, Ireland Basinger-Baldwin, în vârstă de 22 de ani, a spus că a fost inspirată pentru realizarea acestei şedinţe foto de mama ei, Kim Basinger, şi de dorinţa lor comună de a pune capăt utilizării blănii în industria modei. Ireland Basinger-Baldwin (Foto: PETA) „Am văzut fotografiile în care apare mama mea pentru această campanie, aşa că am visat să fac şi eu acest lucru. Încă din copilărie mi-am dorit să fac ceva pentru PETA. Aceasta este o cauză pe care mama mea a susţinut-o întotdeauna", a spus tânăra. „Dacă nu îţi porţi câinele, atunci nu ar trebui să porţi blană niciodată, pentru că toate animalele sunt egale şi merită acelaşi respect şi aceeaşi dragoste", a mai spus ea. Kim Basinger (Foto: PETA) Basinger-Baldwin a adoptat stilul de viaţă vegan, salvează animale de companie şi susţine discursuri împotriva parcurilor SeaWorld şi circurilor. Actorul Alec Baldwin şi actriţa Kim Basinger au fost căsătoriţi în perioada 1993 - 2002. Alec Baldwin mai are trei copii cu actuala lui soţie, Hilaria Baldwin, cu care s-a căsătorit în 2012 – Leonardo, în vârstă de un an, Rafael, în vârstă de doi ani, şi Carmen, în vârstă de patru ani. Baldwin şi actuala lui soţie aşteaptă încă un copil, care se va naşte în această primăvară.