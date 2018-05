Fiica cea mare a Anamariei Prodan, aparitie incendiara pe coperta unei cunoscute reviste din New York - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rebecca Prodan a aparut pe coperta unei reviste din New York. Mandra de reusita fiicei sale, Anamaria Prodan a impartasit momentul cu fanii de pe Instagram. Fata cea mare a Anamariei Prodan, Rebecca, reuseste cu pasi mici sa-si atinga visul la New York. Tanara are din ce in ce mai multe aparitii in lumea modei. Desi acum studiaza sa devina avocat, Rebecca s-a apucat de cand avea 14 ani de moda. Atunci a luat premiul pentru cel mai tanar model care a debutat la Bucharest Fashion Week. Anul urmator, a intrat in cele mai importante prezentari ale festivalului si a devenit imaginea casei de moda Andreea Dogaru. Sambata, Anamaria Prodan a postat pe contul de Instagram o imagine cu reusita recenta a fiicei sale: aparitia pe coperta ...