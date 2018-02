Fiica lui Elvis Presley, drogata si falita: ‘In ultimii doi ani de mariaj, am fost la o clinica de reabilitare din Mexic de 5 ori’

Lisa Marie Presley google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lisa Marie Presely, fiica regelui Rock and Roll-ului, a povestit cu lux de amanunte despre dependenta ei de droguri de anul trecut, in august, intr-o depozitie la procesul divortului ei de Michael Lockwood. Legendarul pian cu coada al lui Elvis Presley, scos la vanzare pe eBay Astfel, fiica lui Elvis Presley recunoaste ca a fost nevoita sa mearga de mai multe ori la dezintoxicare in timpul mariajului sau… „Pentru ca eram o epava. Nu m-am putut opri sa ma droghez in tot timpul cat am fost cu Michael”, a spus ea. Si daca la inceput recurgea la opioide, in ultimul an de casnicie ajunsese sa consume cocaina, fiind adesea la un pas de supradoza. In paralel, consuma si alcool. &bdquo ...