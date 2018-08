Fiica Ozanei Barabancea, super sexy pe Coasa de Azur!

Connect-R a anunțat că s-a separat de soția sa, Misha, în urmă cu mai bine de un an. Cei doi artiști au împreună o fetiță superbă, Maia, de dragul căreia au rămas foarte buni prieteni. Connect-R și Misha au de împărțit și bunurile materiale pe care până acum le-au avut la comun. În timpul mariajului, […] The post Ce avere împarte Connect-R cu fosta soție! El și Misha au o vilă de 250.000 de euro appeared first on Cancan.ro.