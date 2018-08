Fiindca nu fusese mulțumit, un roman a vrut sa violeze prostituata care nu il satisfacuse

O judecatoare de la Constanta, eliberata din functie de catre Klaus Iohannis Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 31 august a.c., următoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti a domnului Valeriu-Mihail Terceanu – pensionare, la data de 3 septembrie 2018; Decret privind eliberarea din funcţ ...

Decrete de decorare, semnate de Klaus Iohannis. Ce personalitati au primit distinctii Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, 31 august a.c., decretul de decorare a regizoarei Cătălinei Buzoianu (Ecaterina Buzoianu). Astfel, în semn de apreciere deosebită a prestigioasei cariere artistice în care, timp de peste 50 de ani, prin talent și abnegație ...

Halep si Wozniacki, out de la US Open: Pe cine vad casele de pariuri drept favorita certa la castigarea Grand Slam-ului american Casele de pariuri si-au actualizat oferta dupa eliminarile suferite de principalele doua favorite la castigarea US Open 2018, Simona Halep si Caroline Wozniacki.

Federatia Spiru Haret spune ca Ministerul Educatiei vrea sa concedieze o mie de angajati din invatamantul preuniversitar UPDATE Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" anunta ca Ministerul Educatiei Nationale (MEN) pregateste un ordin prin care sa se reduca cu peste o mie numarul de posturi din invatamantul preuniversitar de stat, motivatia fiind reducerea cheltuielilor.

Linșați și arși de vii! Acuzați ca rapeau copii pentru a le preleva organe 4 oameni au fost linșați și arși de vii de locuitorii unui sat din Mexic. Ei erau acuzați că răpeau copii pentru a le preleva și vinde organele, informează AFP. Poliția mexicană consideră, însă, că acuzațiile erau false. Cu toate acestea, isteria nu poate fi controlată de autorități. Parchetul provinciei mexicane a comunicat că astfel […] The post Linșați și arși de vii! Acuzați că răpeau copii pentru a le preleva organe appeared first on Cancan.ro.

Protest la intalnirea organizației de femei a PSD de la Mamaia Mai multe persoane s-au adunat, vineri, în faţa Pavilionului Expoziţional din Mamaia unde are loc reuniunea femeilor din ...

O romanca de 38 de ani a murit in Italia, dupa ce a coborat din mașina! Geta Pavel era divorțata și avea un copil Dramă pentru o româncă de 38 de ani din Italia, care s-a prăbușit ieri, 30 august, pe stradă și a murit, imediat după ce a terminat o lecție de șoferie, a relatat publicația locală OglioPo News. Tragedia s-a produs în localitatea Canneto sull’Oglio, provincia Mantova, unde Geta Pavel noastră locuia de mulți ani alături de […] The post O româncă de 38 de ani a murit în Italia, după ce a coborât din mașină! Geta Pavel era divorțată și avea un copil appeared first on Cancan.ro.

Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție a judecatorului cazului Colectiv Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de eliberare din funcţie a judecătorului Valeriu Mihai Terceanu, de ...