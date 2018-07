Filiala de buzunar UNPR Iasi ramane fara sediu. CJ vrea sa faca ceva mult mai folositor cu spatiul din zona centrala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Judetean (CJ) Iasi a decis evacuarea sediului partidului fantoma UNPR, condus de controversatul consilier judetean si om de afaceri Mircea Manolache. Partidul va ramane fara spatiul de pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, probabil si datorita conflictului iscat intre Manolache si Maricel Popa, presedintele CJ Iasi. Spatiul mentionat in proiectul de hotarare elaborat de CJ are o suprafata de 47 mp si a fost detinut anterior de Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP) Iasi. Ulterior, la solicitarea Parlamentului Romaniei, acesta a fost oferit fostului deputat UNPR Gheorghe Emacu si apoi a ramas UNPR. DJADP Iasi a solicitat recent Consiliului Judetean Iasi cateva spatii aflate in ...