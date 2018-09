Filialele ALDE Constanta, voluntari la "World Cleanup Day"

Tineretul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (TLDE) a dat semnalul membrilor organizaţiilor din ţară pentru a participa, pe 15 septembrie 2018 ca voluntari la "World Cleanup Day", o iniţiativă civică iniţiată în ţara noastră de "Let's Do It, Romania".Filialele ALDE Constanța, alaturi de TLDE Constanta ( organizatia de tineret ), s-au mobilizat în municipiul Constanţa, orasul Cernavodă, orasul Năvodari, orasul Hârşova, precum şi în celelalte municipii si oraşe din judetul Constanta.Astfel, sâmbătă, la Constanţa, 50 de tineri voluntari de la ALDE s-au aflat în Parcul Tăbăcărie, pentru o acţiune de colectare a deşeurilor şi de igienizare a spaţiului verde.De săptămâna viitoare, OFLDE Constanta ( organizaţia de femei ), alaturi de ceilalti membri ALDE, vor participa la acţiuni similare, pentru a marca “Ziua Curăţeniei”.“Cu aceasta ocazie, salutăm iniţiativa civică Let’s Do It, Romania şi invităm toţi tinerii să se implice în astfel de acţiuni. Tragem astfel un semnal de alarmă asupra colectării selective şi reciclării – căci acesta este rolul acţiunii "World Cleanup Day", iar în acelaşi timp, pe plan local, atragem atenţia asupra serviciilor de curăţenie din municipiu Constanta.După cum ştim cu toţii, municipiul Constanţa are un contract cu o companie de salubritate, pentru care se achită o sumă consistentă.Ne aşteptăm, aşadar, ca şi serviciile companiei să fie pe măsură, deşi, în ultima perioadă, situaţia nu mulţumeşte cetăţenii plătitori de taxe şi impozite din Constanţa”, a transmis Gabriel Daraban, preşedintele interimar al Organizaţiei Municipale ALDE Constanţa.