Filmare difuzata pe Facebook: Un tanar a scos o pusca de airsoft pe geamul unei masini, langa Timisoara. Amenda colosala primita

Redactorul-şef al publicaţiei de satiră Times New Roman anunţă că o dă în judecată pe Viorica Dăncilă, pentru prejudicii de imagine în urma prestaţiei în funcţia de prim-ministru. Acţiunea vine în contextul în care Dăncilă a dat deja în judecată site-ul de satiră, alături de mai multe colege din PSD, pentru un articol cu titlul "Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-işti", solicitând daune de 100.000 de euro

Senatorul PNL Forin Citu a scris, miercuri, pe Facebook, ca in urma rectificarii bugetare, cresc cheltuielile cu 7,3 miliarde de lei, iar Romania ar mai trebui sa imprumute cu 1,1 miliarde de lei, pentru ca "cei mai multi bani s-au dus la baronii PSD".

Un politician din statul Chile a plecat furios de la o terasă din Veneţia, după ce el și prietenul care îl însoțea au consumat două sticle de apă şi două cafele. Toate astea pentru că suma pe care a plătit-o la final i s-a părut prea mare: 43 de euro! El a făcut o poză