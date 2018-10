Filmare spectaculoasa cu momentul in care NASA inunda intr-un minut o platforma de lansare a unei rachete cu 2000 tone de apa - VIDEO

Nasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O filmare spectaculoasa surprinde momentul in care NASA a inundat intr-un minut o platforma de lansare a unei rachete cu 2000 de tone de apa, relateaza The Guardian. Miile de tone de apa eliberate au format o fantana spectaculoasa. Imaginile cu sistemul de racire au fost publicate online de NASA. Scopul actiunii este acela de a raci o platforma de la Centrul Spatial Kennedy dupa o lansare de racheta. Vezi si: Anuntul NASA: Un asteroid masiv se apropie de Pamant Un asteroid suficient de mare pentru distruge o zona de dimensiunea Parisului este in drum spre Pamant, a avertizat NASA. Se estimeaza ca roca spatiala gigantica ar avea diametrul intre 92 si 210 m, noteaza ...