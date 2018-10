Filmarile pentru pelicula You Are My Friend, in care joaca Tom Hanks, oprite temporar din cauza unui deces

Filmările pentru pelicula „You Are My Friend/Tu eşti prietenul meu”, în care joacă Tom Hanks, au fost oprite temporar, după decesul unui inginer de sunet pe platourile din Mount Lebanon, Pennsylvania, informează news.sky.com. James Emswiller, câştigător al unui premiu Emmy, care a lucrat la filme precum „The Avengers” şi „The Fault In Our Stars”, a […]