Filme din sase tari in competitia de lungmetraj a Dracula Film Festival

Filme din România, Israel, Norvegia, Reunion (Franţa), China şi Italia au fost selecţionate în competiţia de lungmetraje a celei de a şasea ediţii a Dracula Film Festival, care are loc între 17 şi 21 octombrie, în Braşov, la Centrul Cultural Reduta, Cinemateca Patria şi Cinema One, informează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES.

În competiţia de lungmetraj au fost înscrise 230 de filme din 57 de ţări, dintre acestea fiind selectate şase pentru a concura pentru Dracula Trophy 2018. Cele şase pelicule care intră în competiţie sunt "Vidar the vampire" (Norvegia) regia Thomas Aske Berg, Fredrik Waldeland, "Fornacis" (Reunion, Franţa) regia Aurelia Mengin, "Rabbia furiosa: Er Canaro" (Italia) regia Sergio Stivaletti, "Lost in Apocalypse" (China) regia Sky Wang, "Children of the fall" (Israel) regia Eitan Gafny şi "Bodrog" (România) regia Mihai Sălăjan.Filmele vor rula la Centrul Cultural Reduta din Braşov, în perioada 18 - 20 octombrie.Selecţia filmelor a fost realizată de jurnalistul Ioan Big şi criticul de film Alin Ludu Dumbravă.Juriul competiţiei de lungmetraj, care va decide câştigătorul premiului în valoare de 1.000 de euro, va fi format din Mikko Aromaa - preşedintele juriului (Finlanda, directorul festival ului Night Visions), Oana Giurgiu (România, regizor, producător, directorul festivalului Lună Plină) şi Caius Dobrescu (poet, eseist şi romancier, profesor universitar la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti).Dracula Film Festival este un proiect al Asociaţiei Culturale Fanzin, realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov.