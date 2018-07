Filme in aer liber se intoarce cu 16 proiectii de neratat la Constanta!

Faleza Cazino și Piața Ovidiu găzduiesc, încă o dată, în perioada 26 iulie - 19 august, Filme în aer liber. De joi până duminică, de la ora 21:00, vor fi proiectate în aer liber pe marele ecran 16 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor iar intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile.Din nou, în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, iubitorii celei de-a șaptea arte au posibilitatea să urmărească opere desăvârșite ale cinematografiei universale, un adevărat regal pentru spectatorii de toate vârstele.Printre filmele din selecţia oficială, toate distinse sau nominalizate la prestigioasele premii Oscar, se numără:26 – 29 iulie – The Grand Budapest Hotel (r. Wes Anderson, 4 premii și 4 nominalizări la Oscar, Globul de Aur pentru cel mai bun film), No Country for Old Men (r. Ethan Coen, Joel Coen, 4 premii şi 4 nominalizări la Oscar, 2 premii şi 2 nominalizări la Globul de Aur, o nominalizare la Cannes), Little Miss Sunshine (r. Jonathan Dayton, Valerie Faris, Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar - Alan Arkin și pentru Cel mai bun scenariu original, nominalizat la 2 Globuri de Aur), Grease (r. Randal Kleiser, o nominalizare la Oscar, 3 nominalizări laGlobul de Aur).2 – 5 august – Sleepy Hollow (r. Tim Burton, Premiul Oscar pentru Cea mai bună scenografie), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (r. Martin McDonagh, 2 premii şi 5 nominalizări la Oscar, 4 premii şi 2 nominalizări la Globul de Aur, 5 premii şi 4 nominalizări la BAFTA, un premiu şi o nominalizare la Venetia), Volver (r. Pedro Almodovar, o nominalizare la Oscar, 2 nominalizări la Globul de Aur, 2 premii şi o nominalizare la Cannes, 3 premii şi 2 nominalizări l Premiile Academiei Europene de Film), Coco (r. Lee Unkrich, Adrian Molina, Premiul Oscar pentru Cel mai bun lungmetraj de animație și Cel mai bun cântec original, Globul de Aur și Premiul BAFTA pentru cel mai bun film de animație).9 – 12 august – Ocean’s Eleven (r. Steven Soderbergh), Edward Scissorhands (r. Tim Burton, o nominalizare la Oscar, o nominalizare la Globul de Aur, un premiu şi 3 nominalizări la BAFTA), Eternal Sushine of the Spotless Mind (r. Michel Gondry, un premiu şi o nominalizare la Oscar, 4 nominalizări la Globul de Aur, o nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film), Casablanca (r. Michael Curtiz, 3 premii şi 5 nominalizări la Oscar).16 – 19 august – Vrăjitoarele din Eastwick (r. George Miller, 2 nominalizări la Oscar, câștigător al premiului BAFTA pentru efecte speciale), Bonnie și Clyde (r. Arthur Penn, 10 nominalizări și un premiu Oscar, 7 nominalizări la Globurile de Aur), Taxi Driver (r. Martin Scorsese, Palme d'Or la Cannes 1976, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film, Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar – Jodie Foster), Regele Leu (r. Rob Minkoff, Roger Allers, Premiul Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră, Globul de Aur pentru cel mai bun film comedie/musical și pentru cel mai bun cântec original).Pe lângă proiecțiile de film, spectatorii vor mai avea parte pe 29 iulie de un spectacol de percuție cu Barbarossa Samba Group, pe 4 august de un spectacol de muzică și dans flamenco cu Lucas Molina, de circ și acrobație în data de 11 august cu Circul Parada, de joc cu focul pe 18 august cu Crispus și de două ateliere de reciclare creativă pentru copii pe 5, respectiv 19 august.