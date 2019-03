Filmul 'Captain Marvel' s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend

Filmul „Captain Marvel”, cu Brie Larson în rol principal, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, în care patru lungmetraje au debutat între primele zece locuri, scrie news.ro.

Lungmetrajul regizat de Anna Boden şi Ryan Fleck, din distribuţia căruia mai fac parte Samuel L. Jackson, Jude Law şi Annette Bening, a generat, în al doilea weekend de la premieră, încasări de 69,3 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Animaţia „Wonder Park”, pentru care şi-au împrumutat vocile Mila Kunis, John Oliver şi Matthew Broderick, a debutat pe locul secund în clasamentul nord-american, cu încasări de 16 milioane de dolari.

Filmul de dragoste „Five Feet Apart” spune povestea a doi adolescenţi bolnavi, care se întâlnesc în spital şi se îndrăgostesc. Pelicula a debutat pe locul al treilea în box office, cu încasări de 13,1 milioane de dolari.

Animaţia „How to Train Your Dragon: The Hidden World”, pentru care şi-au împrumutat vocile Cate Blanchett, Gerard Butler şi Kit Harington, între alţii, a coborât două locuri, până pe patru. În al patrulea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 9,3 milioane de dolari.

Comedia „A Madea Family Funeral”, scrisă şi regizată de Tyler Perry, care interpretează şi rolul principal, a coborât tot două locuri, până pe cinci, cu încasări de 8 milioane de dolari, în al treilea weekend de la premieră.

O altă comedie, „No Manches Frida 2”, cu Martha Higareda şi Omar Chaparro în distribuţie, a debutat pe locul al şaselea, cu încasări de 3,8 milioane de dolari.

Pe locul al şaptelea în top a debutat thrillerul SF „Captive State”, cu Ashton Sanders, John Goodman şi Vera Farmiga în distribuţie, cu încasări de 3,1 milioane de dolari.

Lungmetrajul de animaţie „The LEGO Movie 2: The Second Part” a coborât patru locuri, până pe opt, cu încasări de 2,1 milioane de dolari, înregistrate în al şaselea weekend de la premieră.

Filmul SF „Alita: Battle Angel”, regizat de Robert Rodriguez, a coborât tot patru locuri, clasându-se pe nouă, după al cincilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 1,9 milioane de dolari.

„Green Book”, cu Viggo Mortensen şi Mahershala Ali, desemnat „cel mai bun film” la gala premiilor Oscar de anul acesta, s-a clasat pe locul al zecelea, în coborâre patru poziţii. În al 18-lea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 1,2 milioane de dolari.