Filmul complet al unei CATASTROFE in trafic! Un pusti a ramas fara tata in urma cumplitului accident de la Raducaneni. Viteza a condus spre MOARTE! FOTO, VIDEO

accident Raducaneni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Imagini cum rar s-au mai vazut la Iasi, dupa un accident cumplit • Un barbat a murit pe loc, iar altii au fost la un pas de moarte dupa o manevra riscanta • Totul s-a petrecut in comuna ieseana Raducaneni, ieri-dimineata • Numarul victimelor ar fi putut fi mult mai mare • Viteza si stilul de condus mai agresiv se pare ca au dus la producerea tragediei • Totusi, exista si posibilitatea unei defectiuni la sistemul de franare a camionului care a provocat accidentul Imagini cu un puternic impact emotional au fost surprinse ieri, la Iasi. Unul dintre cele mai ingrozitoare accidente rutiere din ultimii ani si cu siguranta cel mai grav accident petrecut la Iasi in acest an ...