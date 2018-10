Filmul de actiune "Venom", cu Tom Hardy in rolul principal, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend

Filmul de acţiune "Venom", cu Tom Hardy în rolul principal, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 2.553.269 de lei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Producţia Sony este regizată de Ruben Fleischer şi îi are în rolurile principale pe Tom Hardy, Michelle Williams şi Woody Harrelson. Lungmetrajul a fost vizionat de 104.614 spectatori, potrivit cifrelor furnizate de Cinemagia. Un alt debut în topul românesc de weekend este comedia de acţiune "Johnny English loveşte din nou/ Johnny English Strikes Again", în regia lui David Kerr, cu Jake Lacy, Olga Kurylenko, Rowan Atkinson, Emma Thompson, Ben Miller în rolurile principale. Producţia a avut încasări de 769.509 de lei şi a fost vizionată de 38.545 de spectatori. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Comedia "Loserii de la seral/ Night School", cu Kevin Hart şi Tiffany Haddish în rolurile principale, a coborât două poziţii în a doua săptămână de la premieră, clasându-se pe trei, cu încasări de 239.522 de lei şi după ce a fost vizionat de 11.512 spectatori. Lungmetrajul fantasy "Misterul ceasului din perete/ The House With A Clock In Its Walls", cu Jack Black şi Cate Blanchett în distribuţie, a ocupat locul patru în a doua săptămână de la premieră, după ce a fost vizionat de 10.634 de spectatori şi a generat încasări de 185.376 de lei. Animaţia "Ploey - Inimă de viteaz/ Ploey - You Never Fly Alone" s-a menţinut pe poziţia a cincea şi în a treia săptămână de la debutul în clasamentul românesc, generând încasări de 162.641 de lei şi fiind vizionată de 8.948 de spectatori. Thrillerul horro ...