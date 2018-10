Filmul „Lemonade”, de Ioana Uricaru, premiat in Maroc si Polonia

„Lemonade”, lungmetrajul de debut al Ioanei Uricaru, a fost recompensat, weekendul acesta, cu marele premiu la International Women’s Film Festival of Salé, Maroc, şi cu premiul pentru cel mai bun film, acordat prin votul publicului, la Ars Independent Festival din Katowice, Polonia, scrie News.ro.

Tot weekendul acesta, „Lemonade” a închis a noua ediţie a Festivalului de Film Jagran din Delhi şi a fost prezentat într-o serie de proiecţii itinerante în alte 16 oraşe din India.

În România, „Lemonade“ va putea fi văzut în cinematografe începând cu 26 octombrie 2018, fiind distribuit de Voodoo Films. Pe lângă de proiecţiile din Capitală, filmul va rula la Iaşi, Timişoara, Ploieşti, Cluj, Constanţa, Vaslui, Braşov, Lugoj, Călăraşi, Buzău, Suceava, Piteşti, Târgu Mureş, Reşiţa, Caransebeş, Vulcan, Oraviţa, Sibiu, Galaţi, Slobozia, Sfântu Gheorghe şi Arad.

Filmul îi are în distribuţie pe Mălina Manovici, Dylan Scott Smith, Steve Bacic, Milan Hurduc şi Ruxandra Maniu, şi spune povestea Marei, o mama celibatară în vârstă de 30 de ani aflată în Statele Unite pentru o slujbă temporară ca asistent medical, care se căsătoreşte cu un american. Când începe demersurile pentru a obţine permisul de şedere, Mara îşi dă seama că America reală nu semănă cu cea din visurile ei.

După premiera mondială din luna februarie la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, în secţiunea Panorama, „Lemonade” a fost selectat în peste 20 de festivaluri din întreaga lume, a avut premiera americană la Tribeca Film Festival din New York şi a fost distins cu premiul pentru cea mai bună regie la festivalul de film de la Sarajevo.

Lungmetrajul a mai fost recompensat cu premiul Danube 2860 pentru cel mai bun film la Dunav Film Fest Smederevo (Serbia), premiul presei, UFK-UCC, în cadrul Filmfestival Oostende din Belgia, premiul „Perspective Young Cinema“ la Fünf Seen Film Festival din Germania şi premiul pentru cel mai bun film la FEST New Directors / New Films Festival din Espinho, în Portugalia.

Filmul este scris de Ioana Uricaru şi Tatiana Ionaşcu, produs de Cristian Mungiu, iar producător executiv este Tudor Reu.