Filmul protestului din Piata Victoriei. Mitingul Diasporei a fost marcat de violente in urma carora 65 de oameni au ajuns la spital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de mii de romani - multi dintre ei veniti de peste hotare, special pentru Mitingul Diasporei - au umplut vineri seara Piata Victoriei din Bucuresti. Oamenii au manifestat pasnic, pana cand, la un moment dat, cativa indivizi au incercat sa forteze cordonul jandarmilor, asa ca fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si tunurile cu apa. Situatia a degenerat rapid intr-una violenta, in ciuda apelului la calm, lansat de autoritati. S-a produs si o busculada in care au fost prinsi si doi jandarmi - un barbat si o femeie. Amandoi au nimerit in mijlocul unor indivizi furiosi si au fost pusi la pamant. Intre timp, cativa prostatatari au incercat sa-i protejeze si sa-i ajute sa iasa din invalmaseala creata. In nebunia din acele ...