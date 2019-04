Filmul turneului 'Us + Them' al lui Roger Waters va fi lansat in cinematografe

Filmul turneului „Us + Them” al lui Roger Waters va fi lansat în cinematografe, la nivel global, toamna aceasta, după ce Trafalgar Releasing a cumpărat drepturile, scrie news.ro.

Turneul, desfăşurat între mai 2017 şi decembrie 2018, a însumat 156 de concerte în Australia, Europa, American Latină şi America de Nord.

Waters, cofondator al trupei britanice Pink Floyd, a interpretat piese din perioada de glorie a formaţiei, dar şi compoziţii solo, în faţa a aproximativ 2,3 milioane de oameni.

Filmul turneului se află, în prezent, în producţie, scrie Variety, şi urmează să primească şi un titlu.

Trafalgar Releasing a mai colaborat cu trupe ca BTS şi Coldplay, dar şi cu Waters, pentru „Roger Waters - The Wall”, în 2015.

Roger Waters, născut pe 6 septembrie 1943, în Great Bookham, Surrey, a pus bazele grupului progressive rock Pink Floyd în 1965, alături de Syd Barrett, Nick Mason şi Richard Wright. Şi-a început cariera ca basist şi compozitor al grupului. Cariera lui solo este marcată de lansarea a trei albume: „The Pros and Cons of Hitchhiking” (1984), „Radio K.A.O.S.” (1987) şi „Amused to Death” (1992). În 1996, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al formaţiei Pink Floyd. În aprilie 2017, muzicianul a lansat albumul „Is This The Life We Really Want?”, primul disc al său în 25 de ani. Roger Waters a concertat la Bucureşti în august 2013, în turneul „The Wall”.