Filmuletul care a ajuns viral! Reactia nepoatei Simonei Halep - VIDEO

Simona Halep a primit un impuls de moral inainte de a intrat in competitie la turneul WTA de la Miami. Liderul WTA a primit un video cu nepotica sa Tania si l-a postat imediat pe retelele de sociazliare. Simona a publicat pe contul sau de Instagram un filmulet care a devenit rapid viral si in care apare Tania, nepotica liderului WTA. Intre cele doua este o relatie aparte, iar asta se poate observa din modul in care micuta reactioneaza atunci cand o vede pe matusa sa in poze. "Abia astept sa te pup si eu. #Te iubesc! #Ingerul meu!", a fost mesajul Simonei, care a insotit video-ul. Tania este fiica fratelui Simonei Halep, Nicolae, la randul sau fost jucator de tenis. Simona este mat ...