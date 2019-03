Fina lui Gigi Becali, executata silit pentru o datorie de 125.000 euro

Milionarul Nae Nicolae, cel pe care l-a nasit Gigi Becali, se stingea din viata acum sase ani, dupa un infiorator accident de tren! In urma lui au ramas sotia si copiii indurerati, dar si o fabuloasa avere, care a condus la aprige dispute. Iata ca, mai nou, fina finantatorului de la FCSB este buna de plata! Este vorba de aproximativ 125.000 de euro, pentru un leasing neonorat de milionar

Tragedia zguduia lumea oamenilor de afaceri, in iulie 2013: masina pe care Nae Nicolae o conducea era lovita de tren, iar barbatul isi pierdea viata! Nu a avut rabdare la bariera de la Petricani si a fortat. ”Regele imobiliarelor”, cum era supranumit, a lasat o imensa avere in urma lui, pe care, multi ani, membrii familiei indurerate s-au zbatut sa o pastreze. Sotia lui Nae Nicolae, fina lui Gigi Becali, avea sa mai primeasca, de curand, o lovitura! Este vorba de o datorie de aproximativ 125.000 de euro, cu tot cu penalitati!

Fina lui Gigi Becali poate face apel in 30 de zile

Nae Nicolae a luat un autoturism in leasing, ratele nu au mai fost achitate, iar datoria s-a marit in fiecare zi. Compania a dat-o in judecata pe femeie si a cerut executarea silita. Dupa mai multe termene, instanta a hotarat, pe 8 martie, la Tribunalul Ilfov, ca fina lui Gigi Becali este buna de plata. Iar pe langa ea, parati mai sunt si copiii acesteia. Sentinta nu este, insa, definitiva, putand fi atacata in termen de 30 de zile.

Iata cum suna solutia pe scurt: ”Admite actiunea formulata de reclamantul SC NRG PETROL CONSULT SRL, prin lichidator Via Insolv SPRL, in contradictoriu cu paratii N. I., N. A. M. prin reprezentant legal N. I., N. S. B. N., prin reprezentant legal N. I., N.A. prin reprezentant legal N. I. Obliga paratii la plata sumei de 561.968 lei catre reclamant reprezentand contravaloarea autoturismului. Obliga paratii la plata dobanzii legale aferente debitului principal de la data de 17.07.2013 si pana la data platii efective a acestuia. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. In caz de exercitare a caii de atac cererea se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronuntata la data de 08.03.2019 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.”

Teribilul accident din 2013

Pe 17 iulie 2013, vestea a cazut ca un trasnet la toate televiziunile: omul de afaceri Nae Nicolae era omorat de tren, intre bariere, la Petricani. Miliardarul circula pe Soseaua Petricani, dinspre Pipera spre Bucuresti. Se grabea, asa ca a vrut sa treaca printre barierele care tocmai coborasera. Exact atunci a venit trenul. Impactul a fost nimicitor. Limuzina a fost tarata de locomotiva aproximativ 300 de metri, iar Nae Nicolae a fost aruncat pe camp si a murit pe loc.

Mecanicul locomotivei avea sa declare ca l-a observat pe sofer de la aproximativ 300 de metri ca vrea sa treaca si a inceput franarea. Era prea tarziu. “Probabil nu a observat trenul. Nu a incercat sa franeze, a continuat mersul, probabil ca se grabea. Nu a premediat deloc saracul, se grabea probabil sa treaca, nu sa moara”, avea sa spuna mecanicul locomotivei.

