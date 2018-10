Final de proiect Euroscola dedicat educatiei pentru pace la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”

Marsul Pacii 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elevii voluntari ai Clubului de Pace Act+ ce activeaza in Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi au fost implicati in perioada 10 septembrie – 24 octombrie 2018 in implementarea proiectului „Lectii ale trecutului pentru viitor – PACEA”, in cadrul Concursului National Euroscola, editia a XI-a (2018-2019). Acest proiect are drept scop promovarea rezultatelor parteneriatului strategic Erasmus+ „Asculta povestirile trecutului – al Doilea Razboi Mondial” (2015-1-RO01-KA201-015121), coordonat de Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” in perioada 2015-2017. Calendarul proiectului a inclus activitati ce incurajeaza cunoasterea si ...