Finala Australian Open. Meciul vieții pentru ambele jucatoare. Simona Halep are o problema

Finala Australian Open, care se joacă sâmbătă, cu începere de la orele 10.30 (ora României), între Simona Halep, numărul unu mondial și Caroline Wozniacki, numărul doi mondial, va începe cu o gravă problemă pentru româncă. Ea acuză dureri la talpa piciorului drept, dar se autoîncurajează și-și încurajează suporerii cu generozitate. „Sunt ok și fizic, mental sunt foarte bine. Un pic probleme la tălpi, dar e normal, după câte ore am petrecut pe teren. 14 ore din cate am înțeles. Cam mult! Piciorul drept e un pic rău, talpa dreaptă mai exact, pentru că am compensat. Dar mă mai ține un meci. După aceea voi vedea, o să fac niște tratamente, că am nevoie", a spus Simona Halep pentru Treizecizero, preluat de Digisport. Cei din apropierea Simonei spun că nu e glumă cu piciorul ei. dar ambiția de a învinge e colosală. Hai Simona, ambiția ta ține loc și de un picior, iar talentul tău e uriaș! D. Dumitru,