Finala pentru decernarea premiului International “Marco Alberto Ippolito se desfasoara la Colegiul National “Mircea cel Batran

În perioada 24 – 28 aprilie, Colegiul National “Mircea cel Batran” va fi gazda intalnirii finale din cadrul Premiului International “Marco & Alberto Ippolito”. Este pentru prima data in cei saisprezece ani de existenta ai acestui concurs cand premierea concurentilor la cele patru sectiuni, poezie, eseu, fotografie si cercetare sociologica, nu se mai realizeaza in Italia.Timp de patru zile, elevi si profesori din Suedia, Canada, Italia, Cehia, Polonia, Bulgaria, Germania, Republica Moldova, Grecia, Turcia si Portugalia vor participa la conferinte, workshopuri si vizite alaturi de colegii lor romani, elevi la Colegiul National “Mircea cel Batran”, singura scoala din Romania prezenta la acest concurs inca din 2002, anul infiintarii lui.Invitatii speciali al editiei din acest an sunt personalitati marcante ale vietii culturale si sociale europene., maestru bijutier, ale carui creatii au fost purtate de catre actori celebri precum Liz Taylor, Monica Bellucci, Isabella Rossellini, in productii cinematografice ale lui Franco Zeffirelli sau in spectacole de opera precum “Aida”, reprezentata pe scena Operei din Roma si “Don Carlos” cu Luciano Pavarotti, la Scala din Milano., Senior Economist la Universitatea Sciences Po din Paris, una dintre cele mai celebre institutii de invatamant superior din Franta fondata in 1872. Printre personalitatile politice care au studiat aici se numara si cativa Presedinti ai Frantei precum Jacques Chirac, Francois Hollande sau Emmanuel Macron., avocat, presedinte al Observatorului European pentru Politica privind Ocuparea Forţei de Muncă (EEPO), militant cultural si Presedinte al Consiliului Regional Lazio,, membru al Societatii Elvetiene de Psihoterapie, cercetator la Universitatea Catolica din Roma,, profesor de economie si drept la Universitatea “Sapienza” din Roma,, Presedintele Asociatiei Europene a Profesorilor si, Vicepresedinta Federatiei Profesorilor din Italia sunt alte nume ilustre in peisajul cultural si social al lumii contemporane carora li se alatura prof. univ. dr., Rector al Universitatii Constanta in perioada 1996-2004 si Consul Onorific al Italiei la Constanţa.