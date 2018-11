Finalele Memorialelor Gheorghe Ola (2009) si Gheorghe Ene (2010) disputate de echipele Academiei Hagi

Joi au continuat, în Sala Sporturilor din Cumpăna, fazele județene ale Memorialelor Gheorghe Ola (jucători născuți după 1 ianuarie 2009) și Gheorghe Ene (jucători născuți după 1 ianuarie 2010). Ambele echipe ale Academiei Hagi au câștigat confruntările din semifinale, astfel că vor evolua, vineri, în finalele competiției. Câștigătoarele celor două categorii de vârstă vor deveni campioanele Județului Constanța și se vor califica la turneele zonale ale Memorialelor Gheorghe Ola (2009) și Gheorghe Ene (2010), conform Academia Hagi.Luni, 29 octombrie 2018:ora 9.00 Portul Constanța - Sparta Techirghiol 6-1 (2009, Grupa A)ora 10.10 Kinder Constanța - Junior Mangalia 13-1 (2009, Grupa A)ora 11.20 Academia Hagi - Kinder Constanța 8-1 (2010, Grupa B)ora 12.10 Sparta Techirghiol - Junior Mangalia 1-5 (2009, Grupa A)ora 13.20 Academia Hagi II - Kinder Constanța 3-9 (2009, Grupa A)ora 14.30 CS Năvodari - Kinder Constanța 0-10 (2010, Grupa B)ora 15.20 AS CS Farul Constanța - CS Năvodari 22-1 (2009, Grupa B)ora 16.30 Victoria Cumpăna - CS Eforie 8-3 (2009, Grupa B)ora 17.40 Academia Hagi - CS Năvodari 21-0 (2010, Grupa B)Marți, 30 octombrie 2018:ora 9.00 AS CS Farul Constanța - Luceafărul Constanța 9-2 (2010, Grupa A)ora 9.50 Trophaeum Adamclisi - CS Eforie 0-9 (2010, Grupa A)ora 10.40 CS Eforie - CS Năvodari 2-1 (2009, Grupa B)ora 11.50 AS CS Farul Constanța - Academia Hagi 1-5 (2009, Grupa B)ora 13.00 Luceafărul Constanța - CS Eforie 4-2 (2010, Grupa A)ora 13.50 Trophaeum Adamclisi - AS CS Farul Constanța 0-8 (2010, Grupa A)ora 14.40 Victoria Cumpăna - CS Năvodari 7-0 (2009, Grupa B)ora 15.50 CS Eforie - Academia Hagi 0-24 (2009, Grupa B)Miercuri, 31 octombrie 2018:ora 9.00 Academia Hagi II - Sparta Techirghiol 12-0 (2009, Grupa A)ora 10.10 Junior Mangalia - Portul Constanța 3-3 (2009, Grupa A)ora 11.20 Trophaeum Adamclisi - Luceafărul Constanța 1-6 (2010, Grupa A)ora 12.10 Academia Hagi II - Portul Constanța 1-2 (2009, Grupa A)ora 13.20 Sparta Techirghiol - Kinder Constanța 0-12 (2009, Grupa A)ora 14.30 AS CS Farul Constanța - CS Eforie 9-1 (2010, Grupa A)ora 15.20 Victoria Cumpăna - Academia Hagi 0-12 (2009, Grupa B)ora 16.30 CS Eforie - AS CS Farul Constanța 2-9 (2009, Grupa B)Joi, 1 noiembrie 2018:ora 9.00 Academia Hagi II - Junior Mangalia 4-3 (2009, Grupa A)ora 10.10 Portul Constanța - Kinder Constanța 1-11 (2009, Grupa A)ora 11.20 Victoria Cumpăna - AS CS Farul Constanța 0-2 (2009, Grupa B)ora 12.30 Academia Hagi - CS Năvodari 31-0 (2009, Grupa B)ora 13.40 Semifinala 1: AS CS Farul (1A) - Kinder Constanța (2B) 1-5 (2010)ora 14.30 Semifinala 2: Academia Hagi (1B) - ACS Luceafărul (2A) 9-1 (2010)ora 15.20 Semifinala 1: Kinder Constanța (1A) - AS CS Farul (2B) 3-3, 6-4 d.7m (2009)ora 16.30 Semifinala 2: Academia Hagi (1B) - Portul Constanța (2A) 18-0 (2009)Programul în continuare al Memorialelor Gheorghe Ola (2009) și Gheorghe Ene (2010):Vineri, 2 noiembrie 2018:ora 9.00 Finala mică: AS CS Farul - ACS Luceafărul (2010)ora 9.50 Finala mică: Portul Constanța - AS CS Farul (2009)ora 11.00 Finala MARE: Academia Hagi - Kinder Constanța (2010)ora 11.50 Finala MARE: Academia Hagi - Kinder Constanța (2009): David Gabriel Munteanu, Ioan Mihai - portari; Ianis Babu, Dimitrie Carabaș, Nicolae Caraiane, David Enache, Alexandru Goncear, Teodor Andrei Iordache, Sebastian Martinenco, Cosmin Ștefan Mihai, Sebastian Nicolas Murguleț, Alesio Ianis Pambuca, Răzvan Cristian Plugaru, Petru Iustin Racoviță, Andi Sebastian Seceleanu - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin. Director coordonator: Constantin Mareș.: Darius Mihai Nedelcu, Luca Enache - portari; Luca Ionuț Apetroaei, Sebastian Banerd, Dimitris Ciote, Ovidiu Mihai Ivanof, David Ioan Nedu, Alexandru Dumitru Opriș, Marian Alexandru Savescu, George Șifiringă, David Mihai Stoian, Nikos Tararache - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin. Director coordonator: Constantin Mareș.: Albert E. Antonescu, Andrei Balaban - portari; Darius Nicolae Ion, Christian Curt, Iustin Babu, Mircea N. Gheorghe, Petru Alex Zisu, Tudor Bogdan Popa, Tasis Piștalu, Costa Cușu, Nicolae Terzi, Darius Constantin, Andrei Ciobotaru, Zaid Massoussi - jucători de câmp. Antrenor: Florin Burcea. Director coordonator: Constantin Mareș.Sursa foto: Academia Hagi