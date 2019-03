Finanțatorul FCSB vrea sa renunțe la trei jucatori importanți: Adrian Stoian, Florentin Matei si Dragos Nedelcu

Gigi Becali a declarat, miercuri, că vrea să renunţe din actualul lot al FCSB la Adrian Stoian, Florentin Matei şi Dragoş Nedelcu, informează News.ro.

"Am văzut că în presă a apărut o listă neagră. L-am sunat pe MM imediat. I-am spus lui MM să-i sune pe jucători, că n-am numerele lor. I-am spus să-i zica lui Benzar că m-a uimit anul asta. Tănase este un jucător care… fără el nu ştiu dacă am putea. Fără el suntem praf. Benzar e ucigător, îmi place foarte mult. E mai bun decât atunci cand era la Viitorul. Stoian şi Florentin Matei... am vorbit cu impresarii, i-am zis si lui MM: pregătiţi-vă, găsiţi-le echipa din vară! La Nedelcu... i-am zis impresarului să găsească echipă, nu cred că mai poate juca la noi. Am înţeles că în Statele Unite ar mai fi deschisă perioada de transferuri. Nu mai vreau să supăr pe nimeni, dar la Steaua trebuie să joci fotbal, nu să-ţi fie ruşine de Ianis", a spus Becali la Pro X.

El l-a lăudat pe Ianis Hagi, de la FC Viitorul, spunând că “e jumătate din echipă” şi a precizat că probabil din vară fiul lui Gheorghe Hagi va pleca în străinătate.