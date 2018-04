Finantare fabuloasa pentru Rock and Roll Hall of Fame: Un nou festival, inaugurat in statul american Ohio

Rock and Roll Hall of Fame a primit o sponsorizare de 4,1 milioane de dolari, sumă care va fi destinată, în următorii cinci ani, dezvoltării programelor sale de educaţie pentru copii şi activităţilor sale dedicate comunităţii din Cleveland. Rock Hall a făcut un parteneriat pentru un festival de muzică ce va fi inaugurat în august în acest oraş din statul american Ohio, scrie NEWS.RO, citând hollywoodreporter.com.

Anunţul a fost făcut joi de Rock Hall, care a precizat că PNC Bank a oferit 3,75 de milioane de dolari în sprijinul evenimentelor cu acces gratuit, expoziţiilor interactive şi concertelor live. Fundaţia PNC a promis alţi 375.000 de dolari pentru a sprijini programul de educaţie pentru copii Toddler Rock.

„Nu există limite atunci când puterea rock and roll este combinată cu educaţia”, a spus Greg Harris, CEO al Rock Hall.

Potrivit cotidianului The Plain Dealer, Rock Hall a stabilit un parteneriat pentru a inaugura un festival de muzică în Cleveland, în această vară.

Prima ediţie a festivalului InCuya, care va avea loc pe 25 şi 26 august, va fi prezentată de compania AEG Presents, în parteneriat cu Rock Hall, oraşul Cleveland şi Destination Cleveland. La eveniment vor participa muzicieni din această regiune, dar şi din alte părţi ale ţării.

Ediţia din acest an a ceremoniei de includere a unor artişti în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc pe 14 aprilie în Cleveland.