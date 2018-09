Firea a luat-o in vizor si pe iubita lui Dragnea. Ea acuza ca Irina Tanase a fost implicata in conducerea partidului

Dupa un interviu la Romania TV, Gabriela Firea si-a continuat atacurile la adresa lui Dragnea, miercuri seara, si la Antena 3. Ea l-a acuzat pe seful PSD ca ia deciziile pentru partid si tara dupa ce se consulta doar cu „prietena si doi consilieri”.

”Nu avem niciun regret ca s-a transmis public aceasta declaratie comuna, chiar declaratia domnului Dragnea de astazi a fost una dezamagitoare, ne acuza ca suntem oamenii lui Iohannis, ai SRI-ului si ai SPP-ului. Este cea mai joasa treapta unde poate ajunge un lider de partid, refuzand dialogul cu proprii sai colegi de partid. M-a izolat practic, prin declaratiile facute s-au pus tunurile pe mine, pentru a fi izolata, pentru a fi defaimata. Eu nu ceream nimic pentru mine personal, ceream sa fim respectati. Incearca sa deturneze atentia, sa ne linseze. Nu suntem doar trei, cei trei au fost desemnati sa comunicam publicului larg ce solicitam, sunt mult mai multe persoane care au semnat aceasta declaratie, unele chiar au inceput sa aiba pozitii publice. Sub nicio forma nu dorim destabilizarea PSD, nu dorim ca partidul sa iasa slabit. Am enumerat problemele, cat si solutiile. Sustinem continuarea guvernarii, am respectat statutul solicitandu-i domnului Dragnea sa faca un pas in lateral, sub nicio forma nu vom fi de acord cu o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului.

(…) Este obligatoriu si absolut normal ca noi sa fim consultati. De aceea cred ca acest document va trebui sa fie citit, analizat, dezbatut in organizatiile judetene, pentru a nu se spune ca e vorba doar de un grupuscul de razvratiti care avem un interes personal. Domnul Dragnea nu s-a consultat cu nimeni cu privire la convocarea CEX-ului, imediat a transmis secretariatului general sa trimita mesaje de convocare (…) Si eu si alti colegi, cum ar fi Marian Neacsu, Paul Stanescu, impreuna am crezut ca tacand sau iertand sau mergand mai departe o facem de dragul unitatii partidului, numai ca lucrurile s-au acutizat. Ceea ce acum un an si jumatate erau episoade sporadice, acum s-au intetit, acum au devenit un mod de lucru.

De asemenea ce este neplacut este faptul ca, din nefericire, domnul Dragnea ne spunea in fata ceva si avea o anumita atitudine si imediat cand iesea pe usa spunea cu totul altceva. Acest mod de a nu avea verticalitate in conducerea politica, acel mod in care distrugi cariera unui coleg pentru ca simti ca are personal un plan in cariera, unii au fost scosi pentru ca domnul Dragnea considera ca apare prea des la televizor: isi face imagine? vrea sa imi ia locul? Nu mi se pare normal, un presedinte de partid trebuie sa fie cel care aduce coeziune, solidaritate, creste lideri, suntem o formatiune politica si dialogul trebuie sa fie la baza, nu pumnul in gura (…) Stiu ce se ascunde in spatele afirmatiilor batjocoritoare, dovedeste ca nu este interesat de dialog. Vreau sa va spun ca sunt convins ca domnul Dragnea nu a citit acel text (…) Faptul ca doreste sa ne jigneasca este doar o incercare disperata si nereusita sa ne arunce intr-o zona in care el sa apara pe un cal alb luptandu-se cu balaurul”, atacat Firea la Antena 3.

Ea l-a acuzat apoi pe seful PSD ca si-a implicat tanara iubita in conducerea partidului.

„In aceasta seara eram la o intalnire si a venit un coleg de al nostru sa ne spuna daca totusi nu ar fi bine ca inainte de CEx sa mai avem o intalnire. Colegii l-au intrebat daca crede ca mai putem obtine o conduita normala, democratica, statutara din partea dlui dragnea, crezi ca va putea sa ne conduca altfel decat printr-un grup micut numit grupul de la Scrovistea? Domnul respectiv a zis ca si el descumpanit si ca si el a incercat sa-i spuna ca nu e buna directa in care mergem, ca, totusi, deciziile importane, majore trebuie sa fie intai dezbatute, nu sa ne trezim in fata faptului implinit si pe urma sa decontam, cum s-a intmplat cu OUG 13. Se dadese foc la tara si dl Dragnea a zis ca nu stie nimic si nu stie cine a dat acea OUG, ca el era in SUA si arata cu degetul catre colegul nostru Iordache. credeti ca dl Iordache a facut de capul lui acea OUG? Eu ma indoiesc sincer si va asigur ca n-a facut-o de capul lui. Colegul mi-a zis ca nu crede ca se mai putea imbunatati comportamentul dlui Dragnea, ca e schimbat de un an jumatate, ca a incercat si el sa-i zica dar ca la ultimele discutii nu a mai participat si ca a vorbit cu doi consilieri si cu prietena dumnealui. Credeti ca e corect sa conduca partidul prietena dumnealui cu doi consilieri?”, a mai spus Firea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.