Firea, acuzație care ii ustura pe bucureșteni: cum a mințit Guvernul legat de Centura Capitalei

Informații teribile ies la iveală după moartea lui Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries.Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a murit în luna ianuarie a acestui an înecată în cadă pe fondul consumului excesiv de alcool, potrivit unui raport al legiştilor citat de ...