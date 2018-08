Firea anunta ca a fost semnat contractul pentru achizitia a 106 ambulante, care vor fi utilizate de SABIF

Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat, miercuri, semnarea contractului pentru achiziţia a 106 ambulanţe de urgenţă destinate Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov (SABIF), valoarea acestuia fiind de 8,7 milioane de euro. "Câştigătorul acestei licitaţii este compania Deltamed. (...) Aceste ambulanţe de urgenţă sunt marca Volkswagen şi vor fi livrate pe parcursul unui an de zile, începând cu luna noiembrie a acestui an, iar cele mai multe vor fi livrate până în luna februarie. Valoarea totală a acestui contract e de 8,7 milioane de euro, din care 4,6 milioane de euro e suma provenită din dividendele cuvenite Primăriei Capitalei din contractul pe care-l derulăm cu Apa Nova, restul de 4,1 milioane de euro fiind din bugetul propriu. Aceste 106 ambulanţe de urgenţă rămân în proprietatea Primăriei Capitalei, dar ele vor fi utilizate de către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, care are mare nevoie de înnoirea parcului de ambulanţe", a spus Firea la o conferinţă de presă. Potrivit Municipalităţii, 89 sunt ambulanţe de tip B, destinate intervenţiei de urgenţă şi transportului medical asistat al pacienţilor, şi 17 ambulanţe de tip C, destinate urgenţelor medicale cu prioritate maximă şi transportului medical asistat al pacientului, ultimele urmând a fi livrate la finalul lunii iulie 2019. "Tot în cursul zilei de astăzi, a fost finalizată procedura achiziţie a unei autoutilitare izoterme dedicate transportului vaccinurilor pe raza municipiului Bucureşti, maşină pe care Primăria Capitalei o va pune la dispoziţia Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti în comodat. Maşina va fi livrată în luna septembrie. Aceasta a fost solicitată de către reprezentanţii medicilor de familie din Bucureşti cu care ne-am întâlnit şi care au spus că ar fi mare nevoie de această maşină", a adăugat Firea. Cristian Stanca, reprezentantul companiei SC Deltamed SRL, a spus că vor furniza ambulanţe de calitate şi conforme cu standardele europene. "Suntem principalul furnizor de ambulanţe din România. (...) Sperăm că celelalte autorităţi locale vor urma exemplul Primăriei Capitalei şi vor desfăşura demersuri privind achiziţionarea de ambulanţe sau echipamente medicale pentru a veni în sprijinul salvatorilor", a afirmat Cristian Stanca. Directorul SABIF, Alis Grasu, a spus că era nevoie stringentă de ambulanţe, că parcul auto al SABIF are în proporţie de 80% durata de folosinţă îndeplinită. "Noi vom primi 106 noi, vor duce pe de o parte la înlocuirea ambulanţelor mai vechi de 11 ani. Avem chiar şi ambulanţe care au intrat în al 16-lea an de utilizare, iar altă parte din maşinile deja existente va fi folosită ca maşini de rezervă, pe care le vom păstra în perfectă stare de funcţionare, nu vor mai avea încărcătura pe care o au azi în utilizare şi ele la nevoie vor putea să suplimenteze substanţial capacitatea de intervenţie", a explicat Grasu. Ea a atras atenţia că va fi nevoie şi de personal suplimentar. "Doar maşinile nu sunt suficiente, vom avea nevoie şi de personal suplimentar, sperăm că toate demersurile noastre vor duce în final în primă instanţă la aprobarea suplimentării statului de funcţii cu 100 de posturi, ceea ce va duce la o creştere a capacităţii de intervenţie cu 11 echipaje pe tură", a precizat Grasu, amintind că pe 28 iulie SABIF a împlinit 112 ani. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)