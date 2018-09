Firea baga spaima in Dragnea. Declaratii dupa ce a fost audiata de procurori: „Nu acceptam la nesfarsit sa fie distorsionat adevarul”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, dupa ce a fost audiata de procurorii de la Parchetul General, ca „S-a incercat ca prefectul sa fie scos tap ispasitor”.

„Am fost citata in calitate de martor, in dosarul legat de 10 august. Am adus inscrisuri in sustinerea afirmatiilor mele. Sunt elemente care sunt in responsabilitatea Primariei Capitalei. S-a incercat ca prefectul sa fie scos tap ispasitor. Ancheta va evidentia ca nu are nicio vina. Fiind un prefect foarte nou, nu avea certifocat ORNISS. Nu a facut altceva decat, la solicitarea reprezentantului Jandarmeriei, sa contrasemneze acel ordin care fusese deja inticmit de Jandarmerie”, a declarat Firea la iesirea de la Parchetul General.

„Eu nu sunt in tabara celor care critica PSD-ul, sunt printre cei care au luciditate in PSD. Nu acceptam la nesfarsit sa fie distorsionat adevarul”, a mai spus Firea, intrebata despre declaratiile lui Dragnea in care era acuzata ca a ajuns in „tabara celor care critica PSD”.

Gabriela Firea s-a prezentat, marti, la Parchetul General, pentru a fi audiata in dosarul protestelor din 10 august, primarul adaugand, la intrarea in sediul parchetului, ca intotdeauna vorbeste pe baza de argumente si ca are dovezi pentru a-si demonstra afirmatiile.

