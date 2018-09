Firea, dezvaluiri despre „grupul de la Scrovistea”, dupa aparitia scrisorii anti-Dragnea: „Partidul este condus de o singura persoana”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca scrisoarea semnata de ea, alaturi de Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, este sustinuta de „suficient de multi” lideri de organizatii judetene astfel incat sa nu fie ignorati, aratand ca ei nu vor destabilizarea si divizarea PSD, ci vor sa atraga atentia ca PSD nu poate fi condus discretionar de o singura persoana, asa cum se intampla de cel putin un an.

Gabriela Firea a declarat, la Digi 24, ca scrisoarea este asumata de ea, de Tutuianu si de Stanescu, dar este sustinuta de suficient de multi lideri de organizatii judetene: „Sunt presedinti de organizatii judetene, membri ai Comitetului Executiv care aderam la principiile si valorile exprimate in acest document, dar decizia recenta a fost aceea ca cel putin pentru aceasta etapa sa fim noi, cele trei persoane, care sa asumam public continutul acestei declaratii comune privind starea PSD”.

Firea, care este vicepresedinte PSD, a spus ca sustinatorii scrisorii nu vor destabilizarea si divizarea PSD, ci vor sa atraga atentia ca PSD nu poate fi condus discretionar de o singura persoana, asa cum se intampla de cel putin un an.

„Se poate observa si din textul acestui document – noi nu dorim destabilizarea PSD sau divizarea lui, asa cum s-a vorbit in aceast[ perioada, ci vrem sa atragem atentia asupra faptului ca PSD nu poate fi condus discretionar de o singura persoana, asa cum se intampla cel putin in ultimul an de zile, iar ceea ce am exprimat si eu in cadrul CEx de la Neptun nu a fost o situatie singulara, ceea ce mi s-a intamplat mie in Capitala, aici, la Bucuresti, au fost situatii similare replicate in intreaga tara. Prin urmare, noi nu avem o vendeta, nu dorim sa rupem partidul, noi spunem ca nu este normal ca o formatiune politica care a primit votul romanilor pentru a conduce tara inrt-un sens bun sa fie blocata si privita negativ ca perceptie publica pentru faptul ca se iau niste masuri care nu sunt rodul si rezultatul consultarilor cu noi toti cei responsabili, membri ai Comitetului Executiv. Este un grup din ce in ce mai restrans de persoane, noi il numim ‘grupul de la Scrovistea’, care se intalnesc, iau decizii foarte importante pentru tara, nu doar pentru un grup de persoane, unele dintre aceste masuri fiind controversate si unele dintre acestea atragand pur si simplu o reactie publica negativa, si nu doar din partea membrilor PSD, ci din partea tuturor romanilo”, a declarat primarul Capitalei, citata de news.ro.

Gabriela Firea a mai spus ca singura problema pe care o au semnatarii acestui document este „persoana domnului Dragnea, care a luat partidul pe nume personal si il conduce de foarte multe ori in directia gresita”.

„Vrem in continuare sa avem stabilitate la guvernare, dorim de asemenea imbunatatirea actului guvernamental, ne dorim o coalitie majoritata in Parlament PSD-ALDE intarita. Singura problema pe care consideram ca nu este normal sa o toleram la nesfarsit pentru ca face rau nu doar partidului, ci si guvernarii, cu efecte directe asupra romanilor, este persoana domnului Dragnea, care a luat partidul pe nume personal si il conduce de foarte multe ori in directie gresita. Alegerile au fost intr-adevar castigate in mandatul domnului Dragnea ca presedinte, dar nu a fost singurul care a muncit, toti presedintii de organizatii judetene au muncit in teren. (…) Prin urmare, nu pot fi puse toate meritele pe partea domnului Dragnea, iar noi sa fim doar cei care raspundem atunci cand domnul Dragnea – prost sfatuit, sau poate considera ca este bine sfatuit – ia anumite decizii care fac rau tarii in primul rand si cu siguranta si formatiunii noastre politice”, a mai spus Firea.

Ea s-a referit si la sedinta Comitetului Executiv al PSD, spunand ca aceasta a fost grabita de Liviu Dragnea dupa aparitia acestui document, care trebuie dezbatut in organizatiile de baza, in organizatiile judetene, iar presedintii de organizatii sa vina la CEx cu un mandat explicit de la membrii de partid.

„Acest Comitet Executiv de vineri a fost anuntat dupa ce in presa a aparut textul declaratiei noastre comune, deci eu trag concluzia ca nu avea niciun gand domnul Dragnea sa convoace saptamana aceasta un CEx, dar l-a grabit pentru ca a observat ca ceea ce lua in deradere domnia sa zilele trecute, si anume ca ar fi o scrisoare pierduta pe undeva, minimalizand acest demers extrem de serios la care au aderat deja colegii nostri din Comitetul Executiv, suficient de multi cat sa nu fie ignorati, cred ca in perioada urmatoare este nevoie ca acest document sa fie dezbatut in organizatiile de baza, organizatiile judetene, iar presedintii de organizatii sa vina la Comitetul Executiv cu un mandat explicit de la membrii de partid, tocmai pentru a nu mai lasa in spatiul public acele fraze ca de fapt este un grup izolat de persoane care avem interese personala, care de fapt nu luptam pentru romani, ci pentru noi. Nu este adevarat, noi vom veni la Comitetul Executiv cu un mandat explicit din partea bazei partidului, care va decide intr-un fel sau in altul. Ceeea ce spunem noi este ca am fost votati de romani sa ne ocupam de prosperitatea romanilor si de imaginea tarii noastre n exrerior, sa nu o punem sub nicio forma intr-o imagine neplacuta si intr-o situatie delicata, si, de asemenea, tot ceea ce s-a facut bun la guvernare sa fie continuat”, a adaugat primarul Capitalei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.